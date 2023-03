Inversiones Libertador 2018: Calma, paciencia y serenidad

Mario Medina está trabajando desde los 15 años; sus primeros pasos los dio en una reconocida cauchera de Maracay: “Leo Caucho”. Por cinco años aprendió lo básico y con ese conocimiento decidió abrirse para montar su propio negocio: Inversiones Libertador 2018.

“Hay que proponerse.Echarle pierna todos los días”, recomienda

Han pasado más de cuatro décadas y unos años más, y el hombre está en lo suyo, especialmente vulcanizando cauchos. “En aquellos tiempos poco se hablaba de emprendimiento, era montar un negocio y ya, echarle piernas al asunto, pero en el contexto de hoy, viendo todas las iniciativas y los procedimientos legales que impulsan al emprender, estoy seguro que tomé ese camino; todo comenzó con un propósito y actualmente lo vemos consolidado”, explicó

Medina manifiesta que el vulcanizar es un arte por todo lo que representa. Es la optimización del neumático, “es una forma de reparar un caucho”.

Resalta que es una labor que implica mucha responsabilidad, “porque los clientes solicitan un buen trabajo, ya que representa la seguridad de cada uno de ellos”.

Con propiedad asegura que éste, “mi emprendimiento, me ha permitido mantenerme en el tiempo. No me ha hecho millonario, pero sí rico en reconocimiento y respeto, porque en el negocio garantizamos los trabajos”.

Sus clientes llegan de muchas partes, pero en especial de sectores del norte de la Ciudad Jardín, como La Cooperativa, Los Naranjos, El Castaño, Los Olivos, entre otros.

“Ofrecemos calidad a precios especiales, porque sé que la situación económica está un poca dura para todos”, mencionó.

Su especialidad la ha puesto en práctica para reparar cauchos ring 13, 14, 15 y 16 “y hasta de camiones”. Cuando la situación se complica por los neumáticos de grandes dimensiones busca el apoyo del establecimiento comercial que lo vio crecer y lo formó. “Tengo las puertas abiertas y ellos me ayudan, porque cuentan con maquinarias especiales”, comentó.

Refiere, sin titubeo, que su negocio ha pasado por altas y bajas, pero no desmayó ante las vicisitudes.

“Hay que proponerse. En criollito, echarle pierna todos los días, con calma, paciencia y serenidad. He tenido que aguantar la pela, pero no me queda de otra que salir adelante”, reflexionó Medina.

Inversiones Libertador 2018 comenzó como un sueño, pero se hizo realidad y se ha consolidado por el servicio que ofrecen y por la calidad humana de quienes trabajan.

“Tienen que hacer lo que gusta”, recomienda Mario a quienes piensan en iniciar sus emprendimientos. “En el empeño, la constancia y el esmero está el secreto para surgir, por muy pequeño que sea el proyecto o por la cantidad mínima de recursos económicos que manejen; no hay porque desmayar”, complementa con énfasis.

