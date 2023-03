Vecinos del sector Paraparal en el municipio Francisco Linares Alcántara, ven con preocupación su situación, viviendo en zonas de alto riesgo, considerando que el lago Los Tacarigua continúa arropando sus calles y viviendas, por lo que exigen respuestas antes de que lleguen las lluvias.

Las cloacas siguen recorriendo las calles de Paraparal

En esta época de sequía, los vecinos aseguran que continúan sumergidos en aguas contaminadas, ya que en ocasiones la bomba de achique deja de funcionar y el agua empieza a subir y cuando esto no ocurre, son las cloacas las que inundan sus calles.

Karen Pérez, habitante de la calle El Mamón, a pocos metros de la laguna, afirmó que casi todo el sector vive esta terrible realidad y que para muchos aún no hay noticias de reubicación. “Mi mamá está adjudicada desde el año 2015, pero todavía no la han llamado para entregarle su vivienda”, precisó.

Karen Pérez

En la vereda 2 de la manzana “E” de dicho sector, se vive un panorama de mucha incertidumbre, ya que muchos de los habitantes del lugar ya han perdido todas sus pertenencias producto de las inundaciones y para esta época deben vivir entre el excremento ante el colapso de las aguas residuales, por lo tanto, es muy común ver muros de más de un metro en la entrada de cada vivienda.

La comunidad se unió

En este sentido, Carolina Polanco explicó que en vista de la situación, la comunidad se unió para realizar una canal en la mencionada vereda para drenar de alguna manera las aguas servidas, ya que de lo contrario, el acceso a sus hogares era cada día más complicado. “Teníamos que poner tablas y piedras para poder pasar y cuando el nivel del lago sube, toda esa suciedad entra a nuestras casas y lo peor de todo es que para esto no hay una solución, sólo que nos adjudiquen en otra parte, pero nadie dice nada”, explicó.

Carolina Polanco

Polanco además expresó su preocupación por el estado actual de las bombas de achique, ya que si éstas dejan de funcionar, su casa y la de muchos de sus vecinos quedarían sumergidas.

“Ni siquiera está lloviendo y esto se llena de aguas de cloacas, esa bomba de achique tiene que estar haciendo su proceso y deben hacerle su mantenimiento, porque a lo que esa bomba se apaga nos inundamos y últimamente ha pasado muy seguido y lo que nos han dicho es que no hay gasoil, entonces esto nos hace pensar que si estamos así en verano, en invierno será imposible vivir aquí”, continuó la vecina.

Lo que el agua se llevó

Por su parte, María Requena aseguró que su deseo es que todos los entes competentes se enteren de esta situación, porque se nos enferman los pies, nos salen hongos, escabiosis, porque por más que tengas zapatos, tienes que caminar sobre excremento todos los días y convivir con toda la contaminación”.

María Rodríguez



Luego de tantas inundaciones, muchos se han quedado sin nada, y no les queda de otra que defender el pedacito de techo que les queda, como en el caso de María Rodríguez, quien relató que en periodos de lluvia ha tenido el agua hasta el cuello, y se ha negado a abandonar su vivienda por temor a que los amigos de lo ajeno terminen de desmantelar su casa.

Nos da miedo vivir aqui

“Ya no sabemos cómo resguardar lo poco que nos queda, a nosotros nos da miedo vivir aquí, el agua me dejó sin corotos y siguen pasando los años y no nos dan noticias de reubicación y de verdad que estamos desesperados, ya no queremos vivir un invierno más aquí”, acotó Rodríguez.

En este orden de ideas, Yadira Pérez confiesa que ya no aguanta tantas “mentiras” por parte de las autoridades. “No es posible que estemos viviendo con lo último que nos queda, porque ya perdimos casi todo y aún así sigan con el cuento de que nos van a sacar, pero después nos dicen que no”, argumentó.

Yadira Pérez

Del mismo modo, Pérez comentó que su ex esposo tiene papeles de adjudicación firmados en el año 2012, pero todavía no le han asignado ninguna vivienda. “Lo único que le han dado es la carpeta donde están los papeles y así como él, muchos vecinos están en esta situación, entonces esto nos hace pensar que los que aún esperamos por esos papeles tenemos menos posibilidades”, resaltó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA