Los usuarios del transporte público fueron sorprendidos la mañana de este lunes con un nuevo aumento en el precio del pasaje tanto en las rutas urbanas como suburbanas, lo que ha generado malestar e incertidumbre en la población, pues afirman que el sueldo actual no les da la base para costear su traslado al puesto de trabajo.

El aumento del pasaje ya se encuentra en Gaceta Oficial

Y es que durante el fin de semana se dio a conocer que el Ministerio de Transporte fijó los nuevos montos del pasaje mínimo, según la Gaceta Oficial número 42.583, con fecha del 7 de marzo, dejando como tarifa el pasaje urbano en 6,00 bolívares para rutas cortas y máximo 7,00 en las rutas largas, mientras que el pasaje suburbano quedó en un mínimo de 10,00 bolívares.

“Hoy en día sólo aumentan los servicios”

Al respecto, Flor Palencia, usuaria, recordó que en años anteriores primero se congelaban los precios y posteriormente se hacía un aumento o reajuste, todo lo contrario a hoy en día que sólo aumentan los servicios, mientras los trabajadores siguen cobrando un sueldo ruin.

“Autorizaron un aumento de pasaje, sin embargo, todos los trabajadores públicos seguimos contando con un sueldo que no alcanza para nada. Me tocó agarrar la camioneta y al montarme me exigieron el incremento, cómo uno hace si no le alcanza”, cuestionó.

Flor Palencia

Asimismo, destacó que como usuarios de las diferentes líneas de transporte público de la ciudad, entienden la situación actual que viven los transportistas por los elevados costos de los repuestos y la escasez de combustible, sin embargo, deberían buscar otra alternativa a su problemática y no atacar el bolsillo de los ciudadanos.

“Por una parte es justo, porque lo que ellos recaudan en el día no les alcanza para sus gastos, pero eso no es problema del usuario, eso es problema del Gobierno que no se pone a derecho y controla los precios”, condenó.

Aumento del pasaje

Por otra parte, Haydée Palencia aseguró que los colectores sólo estaban informando a los usuarios sobre el aumento, más no exigiendo el pago completo del mismo.

“Vengo de Palo Negro y me cobraron los 8,00 bolívares que siempre he pagado, al igual que las del centro, sólo están informando. Escuché que las de La Coromoto ya están cobrando el nuevo pasaje, pero como no voy por esos lados no sé si sea cierto”, indicó.

Haydée Palencia

Agregó que como usuaria no ve justo una nueva tarifa del pasaje, argumentando que este asfixiará aún más el bolsillo de los venezolanos que no devengan un sueldo de calidad.

Por otro lado, Juliet Sánchez añadió que muchos colectores de las diferentes rutas de la ciudad informaron sobre el nuevo ajuste del pasaje a los usuarios, mientras otros exigían el pago del mismo sin dar ninguna explicación.

Juliet Sánchez

“Al montarte en la camioneta te informan y uno como usuario sabe que tiene que pagarlo, quien los tiene en el momento los paga, quien no, sólo le recordaban sobre el aumento. Hay choferes más conscientes que hablaban de una manera más amable y explicaban, otro simplemente gritaba como acostumbran”, aseveró.

Finalmente, refirió que hoy día la situación económica del país no es la más óptima para estar aumentando los servicios cada tres meses, por lo que instó al Gobierno a tomar cartas en el asunto y velar por los intereses y sobre todo por el bolsillo de los venezolanos.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo