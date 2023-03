Debido al reciente aumento del pasaje urbano y suburbano en el estado Aragua, usuarios del transporte público en Palo Negro, municipio Libertador, deben hacer “malabares” para costear este servicio.

En el caso de José Parra, habitante de Santa Cruz, municipio Lamas, y quien por razones de trabajo debe dirigirse a Palo Negro y Maracay varios días a la semana, afirmó que hay una problemática que radica desde los choferes, y es que estos tienen tarifas diferentes. “Hoy algunos estaban cobrando Bs 10 y otros 12 bolívares, aquí ellos cobran como quieren”, precisó.

Hablan los usuarios

“Estoy en contra de este aumento porque no nos alcanza para ir y venir del trabajo, por eso ahora decidí trabajar por mi cuenta y aún así, a veces tengo que agarrar hasta tres camionetas”, explicó Parra.

José Parra

Por su parte, Ingrid Araque empezó a pagar 7 bolívares desde La Ovallera hasta Palo Negro, lo que la ha llevado a “rendir un poquito más la plata” para poder realizar todas sus actividades diarias.

Ingrid Araque

“Es imposible que uno se ponga bravo, porque si a uno le pega la situación con los gastos que tenemos, a los transportistas también les pega y muchos de ellos tienen que pagar el combustible dolarizado y por supuesto que ya no tienen el mismo ingreso que antes”, añadió Araque.

En este sentido, Daniel Breto afirmó que durante el día de ayer pagó los 5 bolívares de siempre, debido a que hasta ese momento ningún transportista le notificó del aumento, y en función de esto opino que de tener una unidad de transporte y no le alcanzaran los ingresos, también aumentaría el pasaje, “pero como yo no tengo unidad, entonces me molesta el aumento”.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | YASSIN RODRÍGUEZ (pasante)