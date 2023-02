Precios de la carne roja

Con los precios actuales, los compradores están viendo la carne roja como gallina mirando sal; muchas son las personas que ya ni se quejan por los costos de dicha proteína, porque para el momento de ir a hacer mercado, en sus listas no apuntan dicho alimento.

El producto de primera ya la venden en 10 dólares el kilo



Pedro Alfonzo, habitante de Palo Negro manifestó que se ha acostumbrado a comer carne roja, y no tomó esa determinación por ser vegetariano. “Con esos precios es difícil anotarla en la lista de compras, pero es mejor para no tener dolor de cabeza de que se me olvidó comprarla”, resaltó.

Pedro Alfonso: “Con esos precios es difícil anotarla en la lista de compras”



Precisó el hombre, que en la década pasada, cuando las “cosas eran distintas” y tenía un buen sueldo como trabajador público. “Llevaba a la casa hasta cinco kilos de diferentes cortes, incluso, me daba el lujo de comprar en el transcurso de una semana, carne para parrilla y sus respectivos contornos, pero hoy en día, todas esas posibilidades están limitadas para mí, es decir, están muy lejos de mi bolsillo”, recalcó.

Alfonzo indicó que ya un kilo de carne de primera está cerca de los 10 dólares “según sea el tipo y el lugar donde lo compre”.

No está en las prioridades



“Uno puede caminar mucho, preguntar aquí, allá, pero por la medida chiquita en eso lo vas a comprar, por alrededor de 250 mil bolívares el kilogramo y depende del corte, pero especialmente de la tasa de cambio”, apuntó.

“No está en las prioridades de mi mercado; como mucho, pido algún puño de carne molida de la más barata, esa que viene con más grasa que carne”, aseveró.



Mirian Torres, es otra compradora que ya no está llevando dicho producto animal a su casa. “Prefiero inclinarme por pollo y pescado, así como granos, porque para carne no hay plata”, acotó.

Mirian Torres: “Prefiero inclinarme por pollo y pescado”

Se declara amante de la carne roja, pero en los últimos años se ha desencantado por los precios. “No es una cosa de esta semana, ya vengo obviando esa proteína en mis lista de compras desde hace tiempo, porque realmente se hace cuesta arriba”, expresó.



Torres puntualizó que no es por envidia, pero en ocasiones se dice “qué hará esa persona para poder comprar carne, porque con los sueldos de hoy en día, eso no lo hace cualquiera”.



Añadió, que su situación es la de muchos otros compradores, que prefieren llevar “otra cosa” en sus bolsitas de mercado el mencionado rubro. “Los médicos por una parte recomiendan comer carne roja, claro sin abusar para poder ayudar al organismo, pero por mi caso, creo no tengo problemas de salud, porque prácticamente ya no la como”, mencionó.

Precios de la carne roja



Por otro lado, Carmen Osorio pidió información de dónde venden carne roja “de calidad a buen precio”.



“Hay poca oportunidad para comprarla, porque se ha puesto carísima; yo recuerdo, que en la Cuarta República la gente se quejaba por un kilo a diez bolívares de aquellos tiempos, que por ello, alguna gente estaba comiendo perrarina, pero es que hoy en día, está casi cinco veces más alta que en aquella oportunidad y actualmente ni alimentos para perros pueden comprar porque igual están caros”, detalló.

La declarante comentó “no tomo en cuenta el rubro, para qué, si la plata no me va a alcanzar”.

Carmen Osorio: “dónde venden carne roja de calidad a buen precio”





Resaltó que en ocasiones piensa, que a los vendedores de carne no le puede estar yendo bien, porque la demanda no es igual como en años anteriores. “Sencillamente estamos atados de manos y píes, coartados de toda posibilidad de poder llevar lo que mejor creamos en virtud de poder alimentarnos bien, tal como lo establece un plan de alimentación balanceado”, argumentó.

HBRI. | elsiglo