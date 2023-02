The Mandalorian es catálogada por mucho como uno de los grandes reinventos de la franquicia de Star Wars. La serie producida por Jon Favreau ha logrado grandes números para la plataforma streaming de Disney +, su influencia en la cultura popular también ha sido un gran hito para la industria cinematográfica.

La tendencia continuará, ya que el showrunner Jon Favreau (@Jon_Favreau) ya terminó de escribir la cuarta temporada. Foto cortesía.

La tercera temporada de The Mandalorian está a la vuelta de la esquina, y ya se está preparando la cuarta, pero el final de la serie no está ni mucho menos cerca. Con las series derivadas Ahsoka y Skeleton Crew también a punto de estrenarse este año, el Mandoverse tiene un año muy ajetreado.

La tendencia continuará, ya que el showrunner Jon Favreau (@Jon_Favreau) ya terminó de escribir la cuarta temporada de The Mandalorian y se encuentra en plena fase de preproducción.

En una entrevista con Total Film (vía GamesRadar), Favreau habló del proceso creativo de The Mandalorian. Tras confirmar una vez más que la cuarta temporada de The Mandalorian ya está escrita, reveló que la narración se encuentra en un punto intermedio, sin un final en mente.

También te puede interesar: Primer vistazo a Lady Gaga como Harley Quinn en Joker 2

«Creo que lo bonito de esto es que es un capítulo intermedio de una historia mucho mayor. Y aunque tendremos una resolución con el tiempo con estos personajes, creo que la forma en que estos personajes encajan en el mayor alcance y escala, pero no es como si hubiera un final que estamos construyendo que tengo en mente«.

The Mandalorian: una pieza creativa

El productor ejecutivo sigue lleno de energía creativa por las posibilidades de la era de The Mandalorian, encontrando emocionante la oportunidad de continuar las historias de los personajes durante una cantidad significativa de tiempo.

«Al contrario, me encanta que estas historias continúen y continúen. Así que estos personajes podrían estar con nosotros durante un tiempo, y realmente me encanta contar historias con su voz, y me encanta la forma en que se desarrollan las aventuras, y estoy deseando hacer mucho más.»

elsiglo/Información El Farandi