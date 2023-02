Pensionados recibieron pago correspondiente al mes de marzo

Este viernes el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) abonó el pago de la pensión correspondiente al mes de marzo, información que se dio a conocer vía Twitter en la mañana de este 17 de febrero.

En el casco central de Maracay no hubo aglomeración de personas en las afueras de los bancos debido al desconocimiento de este pago, así lo dio a conocer Raquel de Carrero, pensionada, que se enteró del depósito por haber pasado casualmente por una entidad bancaria donde visualizó a algunos adultos mayores haciendo la cola.



“Hoy (ayer) fue que se recibió la información del pago de la pensión, por eso no hay cola y los que no se enteraron tendrán que cobrar el miércoles”, precisó Carrero, quien además aseguró que este dinero no le alcanza ni siquiera para comprar los antihipertensivos que necesita.

Por su parte, Ulises Mendoza afirmó que ya sabía que el viernes recibirían un depósito, pero que al parecer no hubo información oficial sino hasta ese mismo día y muchos otros no estaban al tanto.



No obstante, Mendoza señaló que el proceso para retirar el dinero estuvo muy fluido, ya que no tuvo que hacer largas colas y en media hora pudo retirarse a tiempo para ir a pagar su cuenta de televisión por cable, ya que aseguró que es para lo único que le alcanza la pensión.

