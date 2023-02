Villacuranos pasarán carnavales entre la casa y el trabajo

Los carnavales 2023 prácticamente ya llegaron, por lo que en diferentes partes de Venezuela se celebra con una vehemencia digna de admirar, como ocurre en El Callao al sur del país, por el oriente en Carúpano (estado Sucre), en occidente Boconó (Trujillo) y por el llano, Guanare (Portuguesa).

Lisaura Muñoz



En Aragua los días carnestolendos se sienten más en las costas, aunque el colorido, en años anteriores de comparsas, carrozas y por supuesto las reinas, se hacían sentir en las principales calles y avenidas en la mayoría de las capitales de los municipios.



Para los últimos tres años, la situación en la región aragüeña ha sido diferente, aunque el carnaval no pasó desapercibido gracias a los intentos de escuelas e instituciones, que como una manera de compartir alegrías entre estudiantes y público en general, planificaron sus desfiles y disfrutaron del ritmo contagioso de las fechas.



En este 2023 da la impresión que en Aragua nuevamente brillará la costa, porque la situación país al parecer perturba la motivación de celebrar carnavales en Maracay y otras jurisdicciones, más allá de lo que pueda suceder por planes individualidades y grupales.

CARNAVALES ENTRE LA CASA Y EL TRABAJO



La posición de protesta de los docentes, que exigen sueldos dignos, sin duda alguna opacará estos sucesivos días, toda vez que por su lucha, la mayoría de las instituciones educativas de la región están sin clase.



“Con qué ganas vamos a salir a celebrar carnavales si la plata no alcanza”, expuso Lisaura Muñoz, docente en La Villa.



“Lo que nos pagan no alcanza para nada, entonces, mejor me quedo en mi casa”, acotó; dijo que como los niños no tienen la culpa, buscará la manera de alegrar a los suyos en la casa.



“Cómo sale uno, si todo está caro. Le compraremos máscaras y bombitas de agua, y les llenáremos una poncherita de agua para que se bañen y gocen, pero por los demás, nos quedamos en casa a esperar que se pronuncie el presidente Maduro con relación a los sueldos de los docentes”, comentó Muñoz.



En la misma situación está Olimar Gabazú, que es docente, pero la situación actual no le hace olvidar la alegría de los carnavales en Villa de Cura en décadas pasadas.

Olimar Gabazú



“Esos tiempos éramos felices y no lo sabíamos, ahora nos toca afrontar estos críticos momentos, nosotros que tenemos un contrato vencido por más de 20 años”, acotó.

CARNAVAL ENCERRADO



“Carnaval encerrado, eso vamos a hacer este 2023. Desde hace dos años el Covid-19, ahora los sueldos nos mantiene confinados en nuestras viviendas”, puntualizó la educadora.



Por su parte, la joven Ana Gabriela Vitales, madre de dos pequeños, indicó que está muy difícil involucrarse en estas fiestas, porque el dinero está enfocado para cubrir las primeras necesidades.

También te puede interesar: Transportistas de Ocumare y Choroní se preparan para el asueto de Carnaval



“Tengo dos pequeños, una de 5 años y otro de 3, y no puedo ponerme a planificar gastos que ya después de cinco días no tienen sentido. Una busca la forma para entretenerlos, aunque las circunstancias están duras”, precisó la muchacha.



El joven Jesús Cedeño pasará los días carnestolendos dentro de las instalaciones de la empresa donde se viene desempeñando. “No tengo tiempo, me tocan jornadas laborales”, especificó.



Aseveró que trabaja en una compañía de plástico en Cagua, municipio Sucre, aclarando que “el deber lo ha convocado”.

NO HAY MUCHA MASA PARA LOS BOLLOS



Pese a ello, subrayó que “igualmente no hay mucha motivación para divertirse en estos días; falta dinero para poder organizarse, y no puede ser pan para hoy, hambre mañana; no hay mucha masa para los bollos”.

José Antonio Pérez



El señor José Antonio Pérez afirmó que este fin de semana y los primeros días de la otra estará disfrutando en casa junto a su familia. “Por la situación país, la mejor alternativa está resguardarse en el hogar, sabemos que hay muchos peligros”, detalló.



Recordó lo bonito que eran las actividades que organizaban en Villa de Cura, destacando el colorido que se observaba en las plazas Bolívar y Miranda.



“Lamentablemente se han ido perdiendo esas tradiciones, por ello se percibe un ambiente frío y solo; por lo tanto me mantendré junto a los míos en la casa”, finalizó Pérez.

HBRI. | elsiglo

fotos | YASSIN RODRÍGUEZ (pasante)