Protestaron los trabajadores de la EB República de México

Continuando con las asambleas permanentes y en acción de brazos caídos, personal docente, obrero y administrativo de la EB República de México salieron hasta la avenida Bolívar de Maracay con pancartas y consignas, exigiendo mejoras salariales para todos los trabajadores de la educación.

Personal de la E.B. República de México protestaron por un aumento de salario



“No quiero cuentos ni comiquitas, yo lo que quiero es que me paguen en divisas”, era una de las consignas con las que estos trabajadores hacían saber a todas las personas que transitaban por la zona, su descontento ante un salario que según sus argumentos, no les alcanza ni para pagar el transporte público.

Trabajadores EB República de México



En este sentido, el profesor Evenni Castillo explicó que los trabajadores del preescolar también se sumaron a la protesta y que segarán en las calles luchando por sus reivindicaciones laborales, por lo cual, aún esperan el pronunciamiento por parte del Ejecutivo Nacional.



“Continuamos en asamblea permanente, luchando por nuestros derechos, porque el presidente Nicolás Maduro debe darse cuenta de la realidad que vivimos los trabajadores de la administración pública y si no obtenemos respuestas favorables, continuaremos ejerciendo nuestro derecho a la protesta”, expresó Castillo.

Docentes siguen en las calles exigiendo mejoras salariales

Durante la mañana de este miércoles el gremio de docentes salió nuevamente a las calles de la ciudad de Maracay, municipio Girardot, ratificando que continuarán en las jornadas de protestas y de “brazos caídos” hasta no conseguir que el Ejecutivo nacional presente mejoras salariales.

Al ritmo de los tambores y acompañados de varios cantos y consignas, los docentes recorrieron la avenida Bolívar de Maracay, desde la avenida Ayacucho hasta el cruce con la Av. Fuerzas Aéreas.

Lee más aquí: Gremio de docentes, firmes en exigencia de mejoras salariales

Durante el recorrido, los maestros manifestaron que no volverán a las aulas de clases hasta no obtener una respuesta, alegando que no cuentan con dinero ni para pagar el pasaje hasta las instituciones educativas, y además señalaron que muchos de ellos son padres y madres, cabeza de hogar, por lo que el garantizar la comida diaria se ha convertido en un completo dolor de cabeza.

elsiglo