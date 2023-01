El alcalde del municipio Libertador del estado Aragua, Gonzalo “Chacho” Díaz, afirmó que el plan especial de recaudación de impuestos que se activó en este comienzo de año van viento en popa, resaltando que hasta el momento, cumplida una semana, el balance supera lo registrado para esta fecha en el 2022.

Gonzalo Díaz, alcalde de Libertador



Indicó que sus vecinos de Libertador han ido pagando los impuestos con el descuento que se ha dado en propiedad inmobiliaria.



“Ya hemos atendido una cantidad importante de personas en comparación al año pasado; aproximadamente 800 personas ya se han puesto al día”, aseguró el burgomaestre, quien se encontraba con su equipo en la Oficina Administrativa de Recaudación Tributaria en Palo Negro, otrora sede del palacio municipal, conocida en su momento -por su abandono- como la “rancha”.



Recordó que con los impuestos se invierte en bombillos, salud, educación, servicios, deporte, cultura y otros beneficios. “El contribuyente sabe que todo está orientado en transformar la jurisdicción de un pueblo a ciudad; estoy seguro que con lo que hemos visto y hecho, nuestra gente ve la respuesta”, apuntó.

Plan de Recaudación de Impuestos



El alcalde especificó que el plan especial ofrece beneficios. Se realizará un descuento del 60% en propiedad inmobiliaria durante el mes de enero, 40% febrero y 20% para el mes de marzo.

Los contribuyentes se han acercado a la Oficina Administrativa de Recaudación Tributaria en Palo Negro



“Hemos hecho todo lo posible para que nuestra gente se sienta bien, porque nosotros para desarrollar nuestro municipio, necesitamos de la recaudación de los impuestos, por ejemplo, de comerciantes honestos, de verdaderos comerciantes honestos, porque otra forma de manejarse, nos negamos a eso”, enfatizó.



Díaz puntualizó que ningún funcionario de la Alcaldía de Libertador está autorizado para cobrar impuestos en la calle.



“Si tenemos las taquillas, no tiene porque estar algún trabajador nuestro cobrando en la calle. Aquella persona que trate de sabotearnos el trabajo tomando las calles en nuestro nombre, los vecinos lo descubrirán porque las personas saben que tenemos las taquillas”, precisó.



Explicó que los trabajadores de la Alcaldía o Hacienda Municipal vistos en la calle, estuvieron monitoreando en los comercios para que pagaran lo que le corresponde.



“Se lo digo a todos los habitantes del municipio Libertador, no tienen que cancelar a nadie en sus viviendas, ni en una esquina, para ello están las taquillas, en esta Oficina Principal, en el CC Los Aviadores y en el Instituto para el Desarrollo del municipio Libertador (Idesa)”, añadió.



Destacó el alcalde que se han conseguido con un plan de saboteo en relación a la recaudación de impuestos. “Es gente que estuvo en la administración pasada, incitando a que el comercio no pague sus deberes”, aseveró.

Desenmascarar

Nosotros tenemos un plan para desenmascarar a ese grupo, en especial a los comerciantes, los mismos que se confiaron que un alcalde repetía. Son ellos quienes están saboteando, lo vamos a demostrar, que son ellos los que nos están saboteando para que las personas no paguen los impuestos. Nosotros no vamos a seguir permitiendo que esos señores que no hicieron nada, que acabaron con el municipio, ahora traten de dañar la gestión.



“Un señor que hizo poco por Libertador, anda con una campaña que nosotros traicionamos al comercio. No hice negocios con el comercio, sólo le pedí a Dios que me permitiera devolverle la tranquilidad a nuestro municipio”, dijo Díaz.



Sobre el matraqueo, el alcalde expuso que de detectar a un funcionario de la Alcaldía con esas “mañas” le aplicarán todo el peso de la ley. “Donde no se roba el dinero, el dinero rinde y nosotros se lo vamos a demostrar”, comentó.



Detalló que al asumir las riendas de la Alcaldía, llegaron a detectar que a los licoreros del municipio le cobraban 80 dólares mensuales, “por debajo cuerda y no le entregaban recibo”.



“Nosotros quitamos eso y hoy por hoy 50% de estos licoreros no quieren pagar sus impuestos, únicamente porque estaban alienados a una política que nosotros no acompañamos ni la vamos a respaldar”.



“Lo que deben, tienen que cancelarlo, y nosotros le hemos dado algunos beneficios que son favorables para todos los licoreros. Ahora no van a competir en precios, sino en calidad y atención, por lo que hemos adecuado las licencias para que no compitan deshonestamente”, recalcó Díaz para finalizar.

HBRI. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA