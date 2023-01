Sujetos raptaron a joven periodista en la ARC

Una joven periodista y CEO de su propia marca de ropa, identificada como Juana Valentina Uribe Salgado, de 23 años de edad, fue secuestrada en la noche del jueves por varios sujetos, cuando se encontraba junto a su padre y hermano; la profesional y sus familiares estaban accidentados en el kilómetro 71 de la Autopista Regional del Centro, a la altura de Las Tejerías, en el eje Este del estado Aragua, cuando fueron abordados por los individuos con armas de fuego.

El hecho ocurrió después de las 11:00pm, de acuerdo al informe policial. Los integrantes de la familia viajaban desde San Cristóbal estado Táchira hacia San Antonio de Los Altos, en Miranda, donde residen. Ellos regresaban de unas vacaciones que disfrutaron en Colombia, específicamente al norte de Santander, notificó un pariente de la víctima.



Padre e hijos se desplazaban en un vehículo Chevrolet Aveo, color azul; era conducido por Héctor Hernando Uribe Rey (progenitor).

Los padres de la joven raptada son de origen colombiano, pero tienen más de 15 años establecidos en Venezuela.

DELINCUENCIA ORGANIZADA



Sobre los raptores se presume sean una célula del Tren de Aragua, Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada; se informó extraoficialmente, que Jezmín Salgado, madre de la joven periodista recibió una llamada en horas de la madrugada de ayer por parte de un sujeto, quien le solicitó la cantidad de 8 mil dólares por la liberación de su hija, y que la llamaría en el transcurso del día (10:00am) para concretar el cambio.



También se dijo que un vocero del Tren de Aragua le habría llamado, requiriendo la paga en moneda americana ($10.000) para hacerle llegar una fe de vida de la muchacha.



Fue precisamente Salgado, quien avisó a los cuerpos policiales venezolanos sobre el rapto de su hija, además de ventilar la información de lo sucedido a través de las diferentes plataformas digitales: “Acabaron de secuestrar a mi hija en la autopista Maracay – Tejerías! Iba con su papá y el carro se quedó accidentado y salieron 3 tipos del monte y se me la llevaron. Por favor ayúdenme a encontrarla, que no me le hagan nada por favor, ayúdenme se los suplico”, puntualizó la mujer.



RECOLECCIÓN DE ELEMENTOS

Conocida la novedad del rapto, comisiones de diferentes órganos policiales y militares de la región aragüeña, han realizado diversos procedimientos en virtud de conseguir elementos de convicción que los haga llegar hasta el paradero de la víctima.



En la tarde de ayer, el director nacional del Cicpc, comisario general Douglas Rico, se hizo presente en Las Tejerías, para coordinar las investigaciones.



En compañía de otros altos representantes de la policía científica, Rico hizo un recorrido desde el propio sitio donde se efectuó el rapto y algunas zonas, donde posiblemente se pudieron llevar a la joven periodista.



El fiscal general de la República, Tarek William Saab se pronunció en la mañana de ayer, aseverando que fueron designados los fiscales 6to del estado Aragua y 99 Nacional para coordinar la investigación por el secuestro de la joven en la autopista Regional del Centro, a la altura de Las Tejerías.

EL RAPTO DE LA JOVEN PERIODISTA



Se pudo conocer que el vehículo en el que se trasladaban la periodista, su papá y hermano (14 años) comenzó a presentar fallas mecánicas cuando ya habían pasado por La Victoria.

Aunque no se detallaron las causas, se afirmó que el Aveo se accidentó a la altura de Las Tejerías. La zona está a oscuras por falta de alumbrado eléctrico, pero Uribe Rey pese a esas circunstancias, trató de componer el carro; lamentablemente sus esfuerzos fueron infructuosos.



Tanto el progenitor como su hija realizaban llamadas a través de sus teléfonos móviles, con el fin de conseguir un auxilio vial, pero en medio de la oscuridad fueron sorprendidos por varios individuos que salieron “del monte”.



LLAMADO DE LA MADRE

Aunque la madre en su llamado de socorro por las redes sociales digitales hizo referencia que se trataba de tres elementos, los cuerpos policiales pudieron determinar que actuaron cuatro.



Los delincuentes portaban armas de fuego, sometiendo de inmediato a los integrantes de la familia. Lo que al parecer era “un robo rutinario”, porque llegaron requiriendo las pertenencias se convirtió en un hecho de mayor magnitud.



El plan de los antisociales cambió a medida que pasaban los minutos; algo los hizo tomar otra decisión. Hicieron llamadas con sus celulares y uno de ellos mencionó que se los llevarían a todos.



SU PADRE AL RESCATE

En esos instantes, el padre de la periodista, como pudo, se zafó de su cuidador y emprendió carrera, logrando escapar, pero en medio de todo lo que pudiera pasar por su cabeza, observó como los sujetos se llevaban a su hija.



A los pocos minutos, pasaba por el sitio una comisión de auxilio vial de la GNB y lo ayudaron. En ese sentido, ofreció detalles de lo ocurrido, desde que estacionó su vehículo a un lado de la vía, por fallas mecánicas, y los momentos de angustia y desesperación cuando decidió escapar.

DESDE COLOMBIA



Familiares de Juana Valentina, residenciados en el vecino país han solicitado el apoyo de las autoridades venezolanas para dar con el paradero de la comunicadora.

En medios de comunicación colombianos, parientes han manifestado su preocupación por lo ocurrido. Yesica Guarín, familiar de la muchacha expresó “estamos desesperados, angustiados, no tenemos noticias de ella”.

Mencionó que “se desconoce quienes son los autores de este plagio y abogan por el regreso sana y salva a su hogar en Venezuela donde reside y trabaja”.

Por su parte, autoridades en la frontera ofrecieron cooperación judicial a sus similares en Venezuela para establecer el paradero de Uribe Salgado.

