Caraquista Freddy Fermín es el novato del año

No había premio más seguro en la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, que el del Novato del Año para Freddy Fermín. Solo faltaba por definir si lo ganaría por unanimidad; un hecho sobresaliente que se concretó, anunció la organización de Los Grandes de la LVBP en una transmisión en vivo vía Instagram, la tarde de este lunes.

El receptor guayanés de los Leones del Caracas, arrasó en las votaciones al figurar en el primer lugar de las planillas de los 50 electores al galardón, para totalizar 250 puntos, el máximo posible. De esa forma, superó las 42 unidades de Diego Castillo (Caribes de Anzoátegui) y las 29 de Javier Sanoja (Cardenales de Lara), de acuerdo a los resultados publicados por Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional, empresas coordinadoras de la premiación.

“Es algo especial, porque no me lo esperaba (ser ganador unánime)”, expresó el careta desde su casa en Puerto Ordaz, a Héctor Cordido y Mikel Pérez. “He visto mucha competencia. El enfoque y la constancia en el plan de trabajo me ha llevado a esto. Ojalá vengan cosas aún mejores”.

Primero a tiempo completo

Fermín se convirtió en el primer receptor a tiempo completo en la historia del circuito en proclamarse campeón de bateo (.404), fue segundo en OPS (1.048) y sumó 38 carreras anotadas, además de 28 empujadas. De igual manera, creó 45.3 carreras, más del doble que Lenyn Sosa (19.9), su más inmediato perseguidor entre novatos, de acuerdo a los registros de PelotaBinaria.

Esa pletórica labor con el madero, se complementó con una distintiva actuación detrás del plato: atrapó a 14 de los 22 corredores que intentaron robarle bases, para un 64 % de éxito en retiro. Además, solo incurrió en tres errores y una pifia en 252 lances, durante 306.2 innings a la defensiva.

Su plan

“Estoy muy contento con lo que está pasando en mi carrera”, admitió el bolivarense, que el fin de semana detuvo su participación con la manada capitalina, por orden de los Reales de Kansas City, la organización con la que debutó en Grandes Ligas durante 2022, y en la que buscará un puesto desde el Día Inaugural para este 2023. “Son cosas que se escapan de mis manos. Tenía un plan antes de la temporada (en Venezuela) y pude ejecutarlo”.

Fermín es el decimoquinto integrante de la divisa avileña en obtener el galardón, el primero desde el también receptor Jhonny Pereda (2020-2021), quien quedó como titular de la posición tras su partida para el resto de la postemporada.

“Yo soy persona de poco hablar, solo le doy gracias a Dios por esta bendición. Agradezco también a mi familia, a mi esposa y a los fanáticos”, dijo. “Para mí los fanáticos son lo más bonito que tiene el beisbol. Siempre hay que seguir por el buen camino, esas son las cosas que nos llevan a estos éxitos”.

Tercero en la historia

Fermín, ahora persigue ser el tercer pelotero en la historia de la liga en obtener el Novato del Año y el Premio Víctor Davalillo al Jugador Más Valioso en el mismo certamen, tras Ernesto Mejía (2009-2010) y Odúbel Herrera (2014-2015). Además de solo el segundo, junto a Herrera, en combinar el par de distinciones con título de bateo.

El cronograma de anuncios continuará con el premio Luis Salazar al Regreso del Año el martes 10 de enero, seguido por el “Carrao” Bracho el miércoles 11, el “Chico” Carrasquel el jueves 12, y finalmente, el Víctor Davalillo el viernes 13.

Estadísticas

Campeón bate con .404 AVG

CA: 38

H: 67

HR: 4

CI: 28

OBP: .482

SLG: .566

OPS: 1.048

Dato:

Solo dos peloteros han conquistado en el mismo año los premios Novato del Año y Jugador Más Valioso en la historia de la LVBP.

2009/10: Ernesto Mejía- Águilas

2014/15: Odubel Herrera – Tiburones

Los últimos 2 ganadores al Novato del Año de los Leones del Caracas han sido receptores:

Jhonny Pereda en la 2020-2021

Freddy Fermín en la 2022-2023

Ganadores del premio Novato del Año como peloteros de Leones del Caracas:

1946: Alfonso Carrasquel

1948-1949: José “Carrao” Bracho

1950-1951: Emilio Cueche

1952-1953: Pompeyo Davalillo

1959-1960: César Tovar

1961-1962: Héctor Urbano

1970-1971: Simón Barreto

1972-1973: Antonio Armas

1974-1975: Wilibaldo Quintana

1992-1993: Roger Cedeño

1995-1996: Ronnie Sorzano

2004-2005: Jesús Reina

2017-2018: Alexander Palma

2020-2021: Jhonny Pereda

2022-2023: Freddy Fermín

elsiglo