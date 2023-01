Rosca de reyes muy típica del 6 de enero

El roscon de Reyes o rosca de reyes es una receta navideña, muy típica del día del mismo nombre. El Día de Reyes, 6 de enero. Se trata de un pan dulce y esponjoso, en forma de «donut gigante» y que generalmente va relleno de crema pastelera, nata, trufa o de las tres cosas

Rosca de reyes de 6 de enero

Hoy en día, con esta preparación ocurre algo parecido a lo que ocurre con el pan y es que, cada vez nos encontramos con un roscón de Reyes de poca calidad, poco sabroso y que enseguida se deteriora. Aquí, vamos a hacer un roscon de Reyes casero del cual, no van a sobrar ni las migas.

Ingredientes para 6 personas:

160g de prefermento (100g de harina de fuerza ;60g de leche;1g de levadura fresca o la punta de un cuchillo de levadura seca)

500g de harina de fuerza

80g de azúcar

20g de levadura fresca o 6g de levadura seca, de panadero

3 huevos + 1 para pintar el roscón

2 cucharadas de agua de azahar.

3 cucharadas de ron Ralladura de limón y de naranja

Dos cucharadas de esencia de vainilla

50ml de leche

60g de mantequilla a temperatura de frigorífico

Una pizca de sal

Frutas escarchadas, almendras laminadas, azúcar avainillado… Lo que prefieras para colocarle encima.

COMO HACER EL ROSCON DE REYES

Lo primero, es hacer un preferemento. Este prefermento dará un toque extra de sabor al Roscon de Reyes y hará que dure un poquito más de tiempo, sea más esponjoso y, en resumen, tendremos un Roscon de Reyes de mayor calidad (con muy poco esfuerzo extra). En un bol ponemos 100g de harina de fuerza, 60g de leche y el gramo de levadura fresca (o punta de un cuchillo, si es levadura seca). Removemos todo con una cuchara para que se mezclen los ingredientes y dejamos que fermente durante toda una noche. Ésto es todo cuanto hay que hacer para conseguir un prefermento

Al día siguiente, el prefermento desprenderá muchos aromas y, esto es lo que queremos. Así que, en el mismo bol donde tenemos dicho prefermento añadimos, la harina de fuerza (generalmente, digo que para hacer panes es suficiente con una harina convencional pero, en este caso, como es un pan con muchos ingredientes grasos es indispensable que sea harina de fuerza), tres huevos, el azúcar, el agua de azahar, la esencia de vainilla, el ron, la ralladura de limón y de naranja, el azúcar y una pizca de sal.

Aunque se trate de una elaboración dulce, la sal potenciará el sabor y hará que el Roscon de Reyes sea más esponjoso. Removemos toda la mezcla y, añadimos muy poco a poco la leche, hasta conseguir una masa que se pegue un poquito a las manos.

La cantidad de leche exacta a echar, varía de unas harinas a otras ya que, no todas las marcas de harina absorben la misma cantidad de líquido. La idea es ir echando poco a poco hasta que quede una masa solida, que se pegue un poquito a las manos. Como ves, la mantequilla y la levadura, no la hemos echado aún.

Hecho esto, amasamos la masa durante unos 5 minutos. Pasado ese tiempo añadimos la levadura y la mantequilla a temperatura de frigorífico. ¿Por qué ahora y por qué no a temperatura ambiente? Ahora y no antes, porque si la echamos antes impedimos que el gluten se desarrolle y por tanto quedaría un Roscon de Reyes poco esponjoso y pesado y a temperatura fría porque si no quedaría con una consistencia «gomosa».

Así que lo echamos ahora y seguimos amasando. La masa se volverá bastante pegajosa pero, no te asustes. En cuanto sigas amasando y la masa vaya absorbiéndola volverá a ser suavecita. Seguimos amasando unos 10 minutos más, hasta que quede una masa suave y elástica. Después ponemos en un bol, la tapamos y la dejamos fermentar cerca de dos horas. hasta que doble de tamaño

Pasado el tiempo, sacamos la masa del bol y la amasamos un poco más. Esto es para eliminar el exceso de gas de su interior y no tengamos después un Roscon de Reyes con unos agujeros en la miga excesivamente grandes. Tapamos la masa y la dejamos reposar 15 minutitos, antes de dar la forma. Ahora, estará muy tensa y será imposible dársela.

15 minutos después, le damos la forma. Para dársela, hacemos con la mano un agujero en el centro de la masa y, una vez hecho, le vamos dando forma de rosca. Podemos dársela en el aire, dando vueltas y estirándolo, ayudándonos de la gravedad o sobre la misma encimera, con las manos. Yo prefiero la primera opción.

Tú puedes hacerlo como mejor te veas. Después, lo pones sobre papel de horno, colocado directamente sobre la misma placa de hornear y terminas de darle la forma. Puede ser redonda u ovalada, como prefieras. Lo pintamos de huevo batido y lo dejamos fermentar otras dos horas. Crecerá mucho.

Cuando haya doblado su tamaño nuevamente, volvemos a pintar de huevo la rosca y le colocamos encima los adornos que hayamos elegido. El roscon de reyes de la foto del principio, tiene unas frutas escarchadas (calabaza, naranja, manzana…) almendra laminada y azucar avainillado.

Y finalmente el horneado. Hay que tener mucho cuidado con este paso porque, el roscón de reyes se quema con mucha facilidad y si no tenemos cuidado, todo el trabajo que habíamos hecho, se puede echar a perder.

Así que vigílalo y no lo pierdas de vista mientras esté dentro. Metemos el roscón de reyes a 180ºC en la rendija del medio del horno y lo dejamos que se cocine unos 5 minutos. Pasado ese tiempo, verás que comienza a coger color pero, seguirá crudo (es normal, al llevar huevo y mantequilla). Lo que debes hacer, es taparlo con papel de aluminio a media cocción, para que no se carbonice y dejarlo otros 5 minutos más. Pasado el tiempo, retíralo y ¡¡listo!!. ¡Un esponjoso, sabroso y arómatico rosca o Roscon de Reyes casero!

