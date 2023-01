Alcalde Rafael Morales destacó labor de trabajadores del Iamib

Rafael Morales, alcalde de Girardot, envió un mensaje de fin de año a través de sus redes sociales a todo el pueblo del municipio Girardot, junto a los trabajadores del Instituto del Ambiente y Manejo Integral de la Basura (Iamib), en el cual calificó como extraordinaria la labor que diariamente realizan para el mantenimiento y limpieza de la ciudad.

El alcalde Rafael Morales se reunió con los trabajadores del Iamib

“En este 2022 llenos de dificultades, donde la naturaleza nos golpeó muy fuerte, todo lo que vivimos en esa tragedia en El Castaño que nos hizo crecer en las adversidades, hermanarnos y superar esta terrible dificultad” expresó Morales.

De igual forma, el alcalde Morales resaltó los grandes esfuerzos y las acciones preventivas que desplegó en las comunidades al sur de la ciudad donde las cuadrillas de Iamib cumplieron un rol importante; “estos hombres y mujeres fueron los primeros en apoyar en El Castaño, también brindaron su apoyo en todo momento a nuestras comunidades afectadas por el Lago Los Tacarigua, y que día y noche vemos en las calles aportando en la construcción de ciudad que queremos”.

El mandatario municipal indicó sentirse orgulloso de este equipo que representa la identidad del venezolano “aquí estamos con un grupo de compañeros y compañeras que me enorgullecen, que representan a nuestro país un pueblo de trabajo, de esperanza, de unión y que unidos como familia no hay reto alguno que no podamos afrontar”.

Por último, Morales envió un mensaje de fin de año lleno de optimismo para afrontar un nuevo calendario, pues “durante este 2022 tuvimos grandes logros y avances, pero aún nos falta mucho por hacer, doy gracias siempre por la confianza y pedimos disculpas por las acciones que no pudimos consolidar en este año que finaliza; con este mensaje cargado de mucho amor les deseo un Feliz Año de encuentro familiar, y este 2023 seguiremos trabajando por la Girardot Vanguardista y Moderna un proyecto en el que hemos puesto todo nuestro esfuerzo”, ratificó Morales.

