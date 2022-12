Motociclista Nicolás Cardona retorna al Rally Dakar

El centauro venezolano Nicolás Cardona partió este martes 27 de diciembre hacia Arabia Saudita, donde a partir de este domingo 31 tomará parte en la cuadragésima quinta edición del Rally Dakar, la maratónica justa que es considerada la más exigente e importante del mundo en su tipo, cita a la que vuelve luego de una ausencia de 6 años.

FOTO:CORTESÍA

Nicolás Cardona

El larense Nicolás Alberto Cardona Vagnoni estará al manillar de una Husqvarna de 450cc que contará con la asistencia técnica del equipo español Pedrega Racing, la formación que en el pasado ha brindado soporte mecánico y logístico al piloto barquisimetano de 37 años de edad. Será también su quinto Dakar y la primera incursión fuera de Suramérica, porque sus anteriores presentaciones las cumplió entre 2011 y 2017 siempre en las rutas diseñadas entre Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia.

Con un notable palmarés internacional que incluye la victoria en la categoría Maratón en el Dakar 2014, además de una docena incursiones en los Seis Días de Enduro en los que ha sumado una medalla de oro y diez de plata y una de bronce, Nico Cardona encara la versión 2023 con un enfoque muy claro, al haber sido aceptada su inscripción hace menos de dos meses, tardía confirmación que lo obligó a multiplicarse en distintas labores para asegurar su participación en las arenas arábigas.

“Fue apenas a fines de octubre que los organizadores del Dakar confirmaron mi inscripción – aseguró Nicolás Cardona – Sinceramente no pensaba que iban a tomarme en cuenta, pero a pesar de haber reducido el número de competidores en moto, ellos consideraron mis anteriores cinco presentaciones en las que siempre pude completar el recorrido e incluso en una ocasión ganar en mi categoría. Debo reconocer que la preparación que he tenido ha sido mucho menor a la que he cumplido en los anteriores Dakar que hice en Suramérica, por lo que enfrentaré esta carrera de una manera distinta porque debo adaptarme a una moto nueva como la Husqvarna pero sobre todo a las nuevas formas de navegación, elemento crucial en el rally raid. Tengo buenos recuerdos y resultados en las carreras que hice hace unos años en el norte África como el rally de los Faraones y el de Marruecos donde alcancé el podio. Será también mi primera participación en un Dakar en Arabia Saudita, así que será casi como un debut después de seis años sin competir en rally. Quiero agradecer a todas las empresas, marcas y personas que han hecho posible mi regreso al Dakar 2023“.

Elsiglo