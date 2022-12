La gran final Catar 2022 se llenó de “Una noche memorable”

La ceremonia de clausura, bajo el título “Una noche memorable”, fue el acto que sirvió de prólogo a la gran final de Catar 2022 que disputarán Argentina y Francia a partir de las 18:00 locales (16:00 CET/15:00 GMT) en el estadio de Lusail.

El espectáculo comenzó una hora antes de la final

La gran final Catar 2022 una noche memorable



El espectáculo, que comenzó poco más de una hora antes de la final ante algo más de la mitad del aforo del coliseo catarí, tuvo una duración de un cuarto de hora, fue sencillo y la música, como forma en la que el mundo se ha unido en estos 29 días de torneo, fue la protagonista.

También te puede interesar: Copa del Mundo de Qatar se inauguró con una ceremonia de recuerdo a la historia



“Una noche memorable” presentó las canciones de la banda sonora oficial que han acompañado todo el torneo. Actuaron en directo Davido y Aisha, con su tema (Hayya Hayya) Better Together; Ozuna y Gims, que interpretarán Arhbo; y las estrellas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantarán Light the Sky.



A la ceremonia asistieron, desde la zona de autoridades, como en la inauguración, el emir Tamim bin Hamad al Thani, su padre Hamad bin Khalifa Al Thani, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como otras personalidades y dirigentes deportivos políticos, como el presidente francés, Emmanuel Macron, y leyendas del Fútbol Mundial, que asistirán a la final.

Fuente: EFE