Los habitantes y conductores que a diario transitan por la urbanización La Mora II del municipio José Félix Ribas, suplicaron a la Dirección de Mantenimiento y Obras Públicas de la municipalidad incluir este sector de La Victoria en los programas de pavimentación que lleva a cabo dicha institución, en vista de que la vía está en un progresivo estado de deterioro.

Los cráteres de gran magnitud son el factor denominador



De igual forma, los denunciantes solicitaron a la dirección de la empresa del Estado, Corpoelec en la entidad, resolver el problema con el alumbrado público, ya que en horas de la noche la zona permanece en la penumbra, arriesgando así tanto a propios, como a visitantes.



Y es que los victorianos como la señora Carlota Méndez, quien vive en uno de los conjuntos residenciales de La Mora II, atribuye la situación al descuido de los entes competentes, quienes no les dan mantenimiento a las calles, ni a los sistemas de alumbrado, lo que trae como consecuencia el colapso de ambos servicios.



“Por aquí llevan muchísimos años que no hacen labores de asfaltado ya ni recordamos, lo que nos ha traído como consecuencia que nuestras vías estén en franco estado de deterioro. Asimismo, el alumbrado, pese a que a mediados de año supuestamente lo solucionaron, cayeron unas lloviznitas y más nunca prendieron las luminarias, dejándonos a nosotros viviendo como en una boca de lobo y a merced de cualquier malhechor que pueda hacer de las suyas”, señaló Méndez.

Los postes presentan franco estado de deterioro



De la misma forma, comentó que al inconveniente de los huecos y el alumbrado público, se le une una dificultad que aumenta su preocupación, ya que desde hace aproximadamente siete meses, en la zona no se han hecho jornadas de abastecimiento de gas doméstico, lo que los obliga a cancelar los cilindro hasta en $5 los de 10kg.



Marina Restrepo agregó: “Tanto yo, como muchos vecinos hemos visto como en otras zonas del municipio hay jornadas de distribución de gas, pero por aquí no pasa nada; hicieron una jornada a principios de año más o menos y ya más nunca. Yo no sé, si piensan que es que tenemos mucho dinero, porque las bombonas están muy costosas por empresas privadas y por eso no nos incluyen en sus operativos. Necesitamos ser atendidos por este sector, porque nosotros también somos ribenses”.



Los lugareños citaron que aparte de todo lo denunciado, también les afecta el deficiente servicio de distribución de agua potable, la misma que sólo les llega una vez por semana y por fracciones.

Muchos tramos cuentan con un solo canal debido a los trabajos inconclusos



“Ya estamos cansados, antes teníamos agua todos los días y luego que desbancaron nuestro pozo, nos colocaron en otro y nos llega el agua con suerte una vez a la semana y de 7:00 am a 7:00 pm en la parte baja y de 7:00 pm a 7:00 am del siguiente día a la parte alta, lo que significa que quienes vivimos en la parte alta, debemos hacer vigilia para poder hacer nuestros quehaceres, esto me parece una falta de respeto. Es momento de ponerse los pantalones y actuar como deberían hacer unas autoridades que quieren ver un municipio nuevo. Ribas, no es solamente Zuata, la zona oeste y norte. Ribas somos todos”, puntualizó Mirna Castro.



En resumidas cuentas, los ciudadanos que hacen vida en esta parte del eje Este, hacen un llamado a todas las autoridades competentes, iniciando por la gobernadora Karina Carpio, para que tome cartas en el asunto, pues todos estos inconvenientes no les permiten tener un nivel de vida digno.



“He escuchado a la gobernadora y tiene un mensaje de unidad, sin discriminación y me parece muy sincero, pero todos los que tiene a su alrededor más que dar fe de su mensaje se encargan es de marcar más los límites”, exclamó Rubén Llanos.

DANIEL MELLADO | elsiglo