Habitantes de Potrerito celebrarán Navidad con las cloacas colapsadas

El colapso de los colectores de aguas servidas en el sector Potrerito de Magdaleno, municipio Zamora, estado Aragua, es considerado por sus habitantes una situación de insalubridad en la comunidad, ya que éste es el causante de enfermedades respiratorias y entre otros malestares.

El deterioro de la calle es notorio



Dicha problemática tiene aproximadamente tres años de haberse presentado, y justo en la boca de visita que está en la calle Bolívar, donde hubo un socavamiento, los vecinos improvisaron un árbol de Navidad, como señal de protesta y de manera pacífica para que las autoridades vean las condiciones de vida en la cual están viviendo.



En este sentido, Noemí Yépez, vocera comunal de esa popular parroquia de la jurisdicción aragüeña, expresó que dicha problemática afecta a más de 10 familias, donde se incluyen personas con discapacidad, adultos mayores con patologías severas y menores de edad.

Noemí Yépez



“Como pueden ver el daño que tenemos, nosotros adornamos esto porque nos da tristeza, nos da dolor de que la calle Bolívar, a dos cuadras de la plaza esté así”, comentó.



La ciudadana afirmó que esta situación es peor cuando llueve o cuando llega el agua potable en la comunidad, haciendo que los desagües, cachimbos y tuberías colapsen.



“Qué vamos a hacer, no tenemos agua y no deseamos que venga porque cuando llega se desbordará todo”, enfatizó Yépez.



Asimismo, afirmó que esta situación no ha sido atendida por las autoridades competentes en la materia. “La situación es que la alcaldesa Anahís Palacios y la gobernadora Karina Carpio, nos dieron su palabra a la comunidad que iban arreglar la calle, nos mintieron, nos quedaron mal”, aseveró la mujer, quien en el pasado apoyó a las actuales mandatarias para llegar al poder.

CUEVA DE LOBO



Y la misma situación la explicó Omar Navas, quien rectifica la inquietud colectiva de los vecinos de la calle Bolívar del sector Potrerito. “No hemos recibido ninguna respuesta, nadie dice nada”, dijo.



Navas recalcó que una de las causas por la cual se averió la tubería de aguas servidas, es debido a un árbol almendrón que está a la orilla de la acera. “Por las raíces que hacen que deteriore los colectores, digo yo que ese puede ser una de las causas”, precisó.

Omar Navas



Por otra parte, Navas destacó que otra de las problemáticas que persisten en la comunidad es la ausencia del alumbrado público, dejando a oscuras esa importante arteria vial de la comunidad.



“Aquí no hay luz en los postes desde hace un buen tiempo, las calles también están en deterioro y el agua no llega, no se qué pasa”, acotó.

EN NAVIDAD TODO ES MÁS BONITO



Federico Discuvich, quien transita casi a diario estas calles, dijo que las troneras y el colapso de las aguas servidas tienen un buen rato en la comunidad. “Hidrocentro vino y bueno quedó así”, agregó el ciudadano.



Discuvich destacó que él es como los fanáticos de los toros coleados, que ven la acción o la situación desde lejos, dejando claro que no conoce más allá, sino lo que escucha de los afectados.



Pero si comentó que le pareció curioso un arbolito improvisado en la boca de visita de la calle Bolívar, justamente donde está caído el colector de aguas servidas. “Pienso que el arbolito está es como para que se vea más bonito, y lo digo por la época. Estamos en Navidad y todo se ve bonito, y el bolsillo es lo único que no se ve bonito limpio”, concluyó.

QUE EL SEÑOR META SUS MANOS



Para finalizar, Mario Rodríguez es uno de los habitantes seriamente afectados, donde las aguas negras se le meten a su casa cuando llega por las tuberías.

Mario Rodríguez



Ante esta situación ruega al Señor todos los días para que esta problemática sea solucionada lo más pronto posible por parte de las personas competentes.



“Como todos saben, esas aguas afectan y crean enfermedades en el organismo. Y esperamos, primeramente en Dios que a través del servicio que corresponda solucionar, que lo haga, eso es lo que le pido a la ciudadanía y a los entes gubernamentales”, expresó.



Enfatizó que mientras no hay agua en las tuberías, la situación parece ser normal, pero en lo que llega el agua abundante se inunda, esperamos la solución, que sea Dios que meta su mano, sentenció.



Algunos de los vecinos que no quisieron salir de sus casas a denunciar la problemática, hicieron un llamado a las autoridades locales y gubernamentales para que resuelvan esta situación, esperando no contar con el arbolito en el medio de la calle para el 2023.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA