Quieren a Miguel Cabrera en el Clásico Mundial 2023

A sus casi 40 años y preparándose para su última temporada en Grandes Ligas, Miguel Cabrera se convertirá en un jugador de cinco Clásicos Mundiales de Béisbol en marzo próximo, cuando se espera que sea parte de la selección venezolana en el Grupo D de Miami.

El mánager del equipo, Omar López, sabe que cuenta con el apoyo total del futuro Salón de la Fama, aunque no juegue en todos los partidos.

Dentro del equipo venezolano quieren al pelotero de Maracay

Miguel Cabrera en Clásico Mundial 2023



“Él es prácticamente el segundo líder de este equipo”, dijo López en el marco de las Reuniones Invernales de Béisbol que se realizan en San Diego. “Él va a ser un motivo para todo el equipo, para todo el país”.



Son palabras acertadas. Pero cuando se habla de “motivo”, se ve una motivación especial de parte de muchos de los nombres de peso que integrarían la selección venezolana. Sólo hay que ver los nombres que están jugando ya o se preparan para hacerlo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en el 2022-23: José Altuve, Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Luis Arráez, Gleyber Torres y Eugenio Suárez son algunos de ellos, en sus respectivos equipos del circuito.

Clásicos pasados



“Es algo que no se había visto en los Clásicos pasados”, dijo López al tocar el tema. “Eso te dice mucho del compromiso y de lo que ellos quieren adquirir, en tal caso de que sean seleccionados para la selección de Venezuela”.



De hecho, aún no se puede decir de manera oficial quiénes van a conformar el róster de ninguno de los equipos para el Clásico, ya que se definirán en el 2023. Pero sí, López ha quedado impresionado con la entrega de los veteranos, después de una larga y ardua temporada de Grandes Ligas.

También te puede interesar: Miguel Cabrera confirmó que el 2023 será su última temporada



“Hay que ser enfático, de que nosotros tenemos nuestras ideas, nuestro proyecto. Pero no podemos todavía decirles a los peloteros si están o no en la selección”, manifestó López. “Están en una preselección y que muchos de ellos, sin saber si van a estar o no con la selección — Ronald Acuña, Altuve, Luis Arráez, Salvador Pérez — están jugando en Venezuela, porque aspiran a estar en la selección y quieren estar listos para representar a Venezuela a la hora de que sean llamados para la selección”.

Factor determinante



De jugar todos los mencionados, o al menos la gran mayoría, el trueno al bate de Venezuela — en teoría — será un factor determinante en una lucha férrea del Grupo D con la República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua e Israel.



¿Y el pitcheo? Figuras como Luis García, Martín Pérez, Pablo López, Carlos Carrasco y otros podrían decir presente. Pero como siempre es el caso, el compromiso de los lanzadores se puede complicar, debido a lo cuidadosas que quieren ser muchas veces las organizaciones con sus brazos.



“Sabemos que con los pitchers, las organizaciones son más celosas en cuanto al número de innings que pueden pitchar y desde cuándo pueden pitchar”, comentó el gerente general de la selección, Luis Blasini.



Afirma López que “el compromiso verbal hacia mí ha sido positivo” en cuanto a algunos de los serpentineros que ha contactado para integrar el cuerpo monticular.



El talento se ve claro en el papel. ¿Será suficiente para que Cabrera por fin alcance la gloria vistiendo el uniforme de su país en un Clásico Mundial?



“Soy optimista de que podemos llegar a lo máximo… para que Miguel se pueda ir a su casa también y jugar su última campaña y decir que Venezuela tuvo una actuación sólida y ¿por qué no? Ser campeón”, expresó López, coach de los Astros de Houston y mánager veterano tanto de liga menor como de la Liga Venezolana, y quien afirma que Cabrera le dijo que “él estaba ahí para apoyar y para cuando yo lo necesitara. Eso te da un espaldarazo a ti como mánager, de que el resto de los peloteros sabemos que contamos con él y que nos va a estar ayudando dentro y fuera del terreno”.

elsiglo