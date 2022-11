Ventas de pintura se disparan en La Villa

Las ventas de pintura en la población de Villa de Cura han comenzado a tener impulso este mes de noviembre, en donde los comerciantes de este rubro aseguran que los habitantes están haciendo el esfuerzo para adquirir este producto y así darle un cariñito a sus hogares como es costumbre en esta época del año.

La gente ya empieza a darle el cariñito a sus hogares

En este sentido, Alejandro Rivas, quien ofrece una gran variedad de pintura en su establecimiento ubicado en la calle Urdaneta, cerca de la calle Comercio, ve bastante positivo este aumento en las ventas, comentando que ha sido mejor que años anteriores.

“Creo que en esta fecha se está moviendo mejor que en otras. Lo que es noviembre y diciembre siempre son bastante movidas”, afirmó el comerciante.

Ya se ven clientes en los locales

En su local ofrece pinturas de caucho a partir de 8 dólares el galón, la de aceite la tiene el 1/4 en 9 dólares y la especial tipo esmalte en 29.

“Tenemos variedad de precios, con pinturas de interiores y exteriores, y gracias a Dios al público le ha parecido bien la oferta y en los precios que hemos vendido”, precisó Rivas.

Alejandro Rivas

Asimismo, puntualizó que tienen modalidades de compra, implementando el sistema de apartado y garantizándole ofertas a la clientela para incentivar las ventas que a su juicio van subiendo.

“La gente consulta y vuelve otra vez, siempre se lleva nuestro producto. Se está vendiendo bastante la pintura en estos momentos”, expresó.

Del mismo modo, explicó Pedro Vinci, quien tiene un establecimiento de pinturas por la calle Bolívar, a pocos metros entre la Dr. Mazo y la Urdaneta, diciendo que están bastante altas las ventas este 2022.

“Indiscutible, las ventas están aumentando bastante, y nosotros aquí le traemos buenos precios a la clientela”, explicó.

Pedro Vinci

En su establecimiento venden pintura de caucho a partir de 8 y 9 dólares, precisando que si las personas cancelan con divisas en efectivo, le sale un descuento. “Por decirte que si van a comprar el galón no le sale en 9 sino en ocho si lo pagan con dólares; igual aplica para el cuñete donde se hace un descuento de 35 dólares”, explicó e invitó a las personas para que acudan a este lugar.

Villacuranos motivados para comprar pintura

“Aquí hay pinturas que se fabricaron este año, la calidad se la podemos asegurar”, dijo.

LA MODA ES VENDER PINTURA

Por otra parte, se observó varias tiendas de calzado, ropa y hasta de alimentos que están experimentando con la venta de pinturas, manifestando que el auge de este rubro está generando impacto positivo en los comerciantes.

En este contexto, Carlos Alberto Bermúdez comentó que empezó a vender pintura este año en un establecimiento donde venden productos para repostería, asegurando que este es un ingreso extra que le queda a él y a los propietarios del negocio.

“El lado de la pintura es otro ingreso mío, y la gente por lo menos ha venido a comprar”, comentó.

Carlos Alberto Bermúdez

Argumentó que las ventas de este producto han mejorado en comparación a otros años, donde la gente se le ve el interés de comprar así sea un galón. “Tengo pinturas a partir de ocho dólares que son a base de caucho, la gente viene y está comprando”, dijo.

Por último, Douglas Perozo estaba consultando precio de este rubro, en donde él y su familia están haciendo un esfuerzo en darle un cariñito a su casa luego de tres años.

Este es más económico que la de caucho que sale en 8 dólares, porque las he conseguido cerca del Registro a partir de 10″, explicó a los reporteros.

Douglas Perozo

No obstante, manifestó que aún la situación no está fácil, y que con mucho esfuerzo hacen esta inversión para cambiarle el aura a su casa que tanto se lo merece. “Estamos reuniendo, un poquito aquí y un poquito allá. Ya que tiene como tres años que no pintaba la casa”, sentenció.

En otros locales se observó el precio de pintura a partir de 12 dólares, la pasta profesional de 1/4 a partir de tres dólares, y las brochas de diversas pulgadas se puede conseguir entre 2 a 10 dólares el promedio.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA