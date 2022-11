Maite Delgado se pone un vestido de hace 21 años

Y Maite Delgado lanzó un grito de victoria cuando el cierre ajustó perfectamente a su talle, pues se trataba de un vestido de hace 21 años, lo que fue exaltado por la animadora como resultado de la dieta.

Imágenes de video captan el momento triunfal de Maite Delgado

Desde hace algunos meses se reveló que la animadora número 1 del país estaría de regreso al Poliedro de Caracas para animar el magno evento de la belleza nacional, sin embargo, puso ciertas condiciones a los productores del evento y además también se fijó unas metas personales de bastante dificultad. En este caso, Maite reveló que se planteó rebajar un par de kilos para entrar en el antiguo vestido que usó para la gala final en el Miss Venezuela 2001.

Por este motivo, la animadora confesó a sus seguidores que desde su llegada al país ha estado entrenando de manera intensa para lograr su objetivo, y aunque se sentía bien con unos kilitos demás, quiso lucir un cuerpo de miss para ir a la gala.

“Es cierto que me veía cachetona y no era el peso ideal para cámara. Tampoco es que yo estaba sentada esperando que me llamaran para volver al Poliedro, el hecho es que hace unos meses no entraba en este vestido que usé hace 21 años para Miss Venezuela 2001. No estaba segura de poder lograrlo, pero inmediatamente todos ustedes se activaron dándome apoyo y era imposible quedarles mal”, dijo.

Seguidamente, como motivación para otras personas, Maite posteó el video del momento en que se probó el vestido y logró entrar, dejando como consejo a otras personas el mensaje de que hacer pequeños sacrificios traen grandes recompensas.

“¡No hay milagro, el milagro eres tú! En ningún momento dejé de comer, ni le hice daño a mi organismo”, aclaró la popular animadora, en la cuenta regresiva para el Miss Venezuela.

