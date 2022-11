Selena Gómez revela que no podrá tener hijos

Selena Gómez sabe que hay muchas posibilidades de que no pueda quedarse embarazada a consecuencia de la medicación que continúa tomando debido al trastorno bipolar que padece.

La polémica foto de Selena Gómez y Hailey Bieber

Asimismo, trata de lidiar con esa realidad y de aceptar que el trasplante de riñón al que se sometió en 2017 tiene una vida limitada.

“Los riñones donados no duran para siempre… Y eso es algo que tengo muy presente. Da igual cómo tenga que suceder, es algo que haré. Creo que hay algo, puede que sea mi trastorno bipolar, que hace que mantenga los pies en la tierra, en un sentido más oscuro”, explicó en una entrevista para la revista Rolling Stone.

La cantante siempre pensó que a estas alturas de su vida estaría casada y habría formado su propia familia, pero actualmente no podría estar más lejos de alcanzar esos dos objetivos.

Eso es algo que la atormentaba hasta hace poco, pero se ha dado cuenta de lo ridículo que resulta sentir que ha fracasado sólo porque está soltera.

Eso sí, las ganas de vestirse de novia seguían siendo muy reales, así que el pasado verano decidió no esperar más y organizó su propia boda con motivo de su 30 cumpleaños, en la que lució un vestido rosa de Versace y estuvo rodeada de sus mejores amigos.

¿POR QUÉ POSÓ CON HAILEY BIEBER?

Hace unas semanas, Selena Gómez causó controversia entre sus seguidores al posar con la esposa de su ex novio, Justin Bieber, la modelo Hailey Bieber, para el fotógrafo Tyrell Hampton en la Gala del Museo de la Academia.

Sin embargo, aunque la imagen fue muy comentada en las redes sociales y los medios de comunicación, la estrella de Only Murders in the Building aseguró que “no fue nada del otro mundo”.

La actriz, que recientemente cumplió 30 años y está por estrenar su nuevo documental “Selena Gómez: mi mente y yo”, dijo que no había necesidad de causar tanto revuelo y acalló las afirmaciones de que existe una disputa entre ellas por el cantante canadiense.

Durante una charla con la revista Vulture, la estrella dijo: “No es un gran problema. Ni siquiera es algo que deberíamos comentar”.

Anteriormente se afirmó que las artistas habían acordado posar juntas para mostrar a los fans que no había una mala relación entre ellas.

