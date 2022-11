“Thriller” de Michael Jackson será reeditado

“Thriller” de Michael Jackson, el disco más vendido de todos los tiempos, volverá al mercado el 18 de noviembre con motivo de su 40 aniversario con una reedición que incluirá 10 canciones extras, algunas completamente inéditas.

Se cumplen 40 años del “espeluznante” éxito de “Thriller”

Bajo el título “Thriller 40” su discográfica ha anunciado que habrá tres formatos disponibles: en vinilo con nueva portada alternativa, en doble CD con una decena de cortes añadidos y en una versión digital que, además de ese contenido, incluirá 15 remezclas.

Según se ha ido desvelando en las últimas semanas, entre el material nuevo se encuentran dos temas previamente recogidos en el disco póstumo “Michael” (2010): la maqueta original de “Behind the Mask” y una versión inicial de “Best of Joy”, el cual fue concebido como canción para la BSO de la película “The Toy” (Su juguete preferido) de 1982.

Habrá asimismo cortes completamente inéditos como “She’s Trouble” o “What a Lovely Way to Go”, que estuvo a punto de ser incluido en el citado disco “Michael” tras pasar por las manos del productor Mark Ronson, aunque no llegó a ser parte del repertorio al final.

“Thriller” fue el sexto disco de estudio de Jackson y, con temas tan icónicos como el que le da nombre, “Billie Jean” o “Beat It”, se convirtió en el más vendido de todos los tiempos con 100 millones de copias vendidas en todo el mundo hasta la fecha, según cifras de Sony Music.

Producido por Quincy Jones y el propio Jackson, siete de las nueve canciones del álbum fueron lanzadas como sencillos y todos ellas llegaron al top 10 en el Billboard Hot 100.

Además el videoclip de “Thriller”, dirigido por John Landis, constituyó un punto y aparte en la producción audiovisual vinculada al pop, de ahí el Grammy al mejor vídeo musical largo conseguido en 1984 junto a otros 7 galardones más cosechados solo ese año.

Con motivo del 40º aniversario de su publicación, el álbum será objeto de otras revisiones y eventos por todo el mundo como las exposiciones de arte con experiencias inmersivas que tendrán lugar en Dusseldorf del 10 al 13 de noviembre y en Nueva York del 18 al 20 de noviembre.

A ellas se suman proyecciones exclusivas del nuevo documental “Thriller 40”, con ocho pases únicos en ocho ciudades del mundo, entre las que se encuentra Madrid el 30 de noviembre en el MK2 Cine Paz.

EFE