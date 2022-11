El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este viernes al magnate Elon Musk garantizar que Twitter será confiable y de calidad antes de implementar su plan de cobrar 8 dólares por las cuentas verificadas.

López Obrador

“No le hace (importa) pagar, pero a ver, primero una tregua de un año, que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots, que ya no se engaña a nadie, que hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia, que hay libertades, que no se va a censurar a nadie”, indicó.

Sus declaraciones se producen una semana después de que Musk, el hombre más rico del mundo, se convirtió en el propietario único de Twitter con la promesa de garantizar la libertad de expresión, según su perspectiva, y un plan para cobrar 8 dólares por verificar las cuentas.

El gobernante mexicano, quien el lunes pidió al magnate “liberar” la red social y “reparar el daño” creado, según él, por haber cancelado la cuenta del exmandatario estadounidense Donald Trump, criticó este viernes que no ha visto cambios.

“Estoy esperando si van a liberar al pajarito, porque todavía no he visto nada, solo que quieren cobrar, nada más que nos tiene que dar primero una prueba de que va a ser un medio confiable y con ética”, manifestó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

López Obrador, quien ha cuestionado a Twitter por permitir cuentas falsas que atacan a su Gobierno y al mismo tiempo ha criticado que cancelen la cuenta de personajes como Trump, pidió garantías a Musk de que habrá, al mismo tiempo, contenido con verdad y libertad de expresión.

“Es comprensible de que no cambia así de la noche a la mañana, tiene que llevar tiempo, pero él como es empresario debe saber que primero hay que demostrar que lo que se ofrece es de calidad, primero hay que demostrar eso y no querer meter al mercado un producto chatarra y cobrarlo caro”, opinó.

El mandatario, quien es uno de los presidentes de Latinoamérica con más seguidores, más de 9 millones, consideró que “sería un cambio importantísimo” y confió en que “lo puede hacer el señor porque se ve que tiene arrojo”.

