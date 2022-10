¿Por qué las hormigas invaden tu hogar por temporadas?

Hace pocos días comenzó la temporada de otoño en varias partes del mundo y con esto le dan la bienvenida a los insectos como las hormigas, quienes salen de sus hormigueros para disfrutar de su época de apareamiento.

En el caso de las hormigas voladoras, el apareamiento lo realizan mientras están en el aire. Los machos alados mueren tras aparearse, y las hembras, una vez fecundadas, pierden sus alas, y se resguardan en los hormigueros.

¿Hay que preocuparse por estos insectos? Lo cierto es que no. Tal y como explican los expertos, no pican y no tiene el más mínimo interés en los humanos. Su misión es aparearse y crear nuevos hormigueros.

La mejor forma de acabar con ellas es utilizando un aerosol para hormigas. También existe la posibilidad de instalar un exterminador eléctrico en un punto estratégico del hogar.

