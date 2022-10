Gobierno reportó 10 mil familias afectadas por deslave en Tejerías

Este martes, el presidente Nicolás Maduro, junto a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, anunció que las cifras de personas fallecidas a causa de la tragedia ocurrida el pasado sábado en la población de Las Tejerías, municipio Santos Michelena, aumentó a 43 fallecidos y 56 personas desaparecidas.

Con dolor el pueblo de Las Tejerías despide a sus víctimas



Durante la reunión con los ministros que integran la Vicepresidencia de Obras Públicas, el Mandatario expresó que las labores de búsqueda en la zona se mantienen activamente, destacando que esta cifra de desaparecidos son personas que están siendo buscadas por familiares y por diversos grupos de rescate que operan en la zona.



De igual forma, el presidente Maduro detalló que durante la tragedia resultaron afectados 23 sectores y unas 10.000 familias, de las cuales casi un millar perdieron sus viviendas, mencionó además que se mantienen activas las labores de búsqueda, destacando que en la zona se encuentran los familiares.

CORTEJO FÚNEBRE CON LAS VÍCTIMAS



En horas de la mañana de este martes, el dolor y sufrimiento se vivió durante la despedida de las primeras personas fallecidas durante la tragedia ocurrida en la población de Las Tejerías el pasado sábado.

Se trató de un momento muy conmovedor e impactante para quienes asistieron al camposanto. Familiares, amigos y vecinos de los hoy fallecidos elevaron plegarias por las almas de estos ciudadanos que ya no están entre nosotros.



Y es que desde el peaje de Tapa Tapa ubicado en el municipio Girardot, salió el cortejo fúnebre con las víctimas de esta tragedia, las cuales fueron trasladadas al cementerio Las Guayas en el municipio Santos Michelena, así como dos cuerpos fueron cremados en el Cementerio Metropolitano, ubicado en el municipio Girardot.

Cargados de muchos sentimientos, las familias pudieron despedir este martes a sus seres queridos, por lo que realizaron un recorrido por algunas calles del pueblo, llenos de lágrimas, pero a su vez llenándose de muchas fuerzas para poder continuar.



Se conoció además que algunas de las víctimas no han sido identificadas, por lo que se espera que en las próximas horas se logre tener la identificación en su totalidad de las personas fallecidas, para así poder darles cristiana sepultura.



Mientras que las labores de búsqueda se mantienen activas, muchas familias de Las Tejerías se mantienen esperanzados de poder conseguir con vida a sus familiares, luchando a su vez por recuperar sus hogares a pesar del dolor y la tristeza.

EL RÍO SE LLEVÓ A MI AMOR



Con lágrimas en los ojos, el señor Luis Rivera comentó que en esta tragedia perdió los ojos de su vida, ya que su nieta y su hija perdieron la vida en esta lamentable tragedia que dejó marcada a toda la población de Las Tejerías, municipio Santos Michelena.

“Venecia Isabel Rivera Fernández, de 29 años, era mi amor, junto a mi nieta de 8 añitos, una pequeña que me dio para alegrarme la vida, se las llevó el río, ella vivía en el sector El Béisbol, específicamente en el barrio Libertador”.



Rivera señaló que al momento de la tragedia su hija y su nieta se encontraban en una congregación cristiana, “estaban orando, estaban tan concentrados en la palabra de Dios que no escucharon como ese río venía arrasando con todo a su paso”.



Destacó que a pesar del momento tan doloroso y la gran tragedia por la cual él y su familia están atravesando, el único consuelo es que su hija y nieta murieron felices,”estaban orando, con la palabra de Dios, eso es lo que a mí me llena como padre en estos momentos tan difíciles”.



Asimismo, Rivera recordó que el pasado viernes 7 de octubre fue la última vez que habló con su hija, una fecha y última conversación que quedará guardada para siempre en su mente y en su corazón, “cuando la primera lluvia yo fui para allá, pero no le dije que saliera de allí, donde yo vivo que es en otro sector también hay una quebrada peligrosa cerca, pero no pasó a mayores”.



Indicó que en su sector la quebrada creció un poco, pero no causó mayores estragos, “por mi mente nunca pasó decirle a mi hija que se fuera de allí, cuando van a pasar las cosas, es la voluntad de Dios y allí si no podemos cuestionarlo, sucedió, es contra la naturaleza y allí no se puede hacer más nada”.



Para el señor Rivera su hija se encuentra en un lugar mucho mejor y más alegre, “ella no se fue triste y mi nieta tampoco, mi pequeña estaba jugando con unos niños, yo me alegro, ya que antes ella estaba feliz y eso es lo que me llena y me mantiene tranquilo y en paz”.

Algunas víctimas fueron enterradas en el Cementerio de Las Tejerías

LISTADO DE VÍCTIMAS

25 PERSONAS IDENTIFICADAS

José Fernando Fernández Rivas, de 50 años de edad, cédula de identidad V-14.241.550.

Tomasa Canturberia Rivas Galíndez, de 77 años de edad, cédula de identidad V-3.120.073.

Angely Cañizares Díaz, de 34 años de edad, cédula de identidad V-20.267.378.

María Chiquinquirá Guerra Hernández, de 64 años, cédula de identidad V-8.575.042.

Teresa Ramona Camacho Montes, de 67 años de edad, cédula de identidad V-8.580.477.

Luis Felipe Rojas Rangel, de 54 años, cédula de identidad V-7.059.438.

Jhostin Adrián Díaz Tovar, de 18 años, cédula de identidad V-31.961.108.

Michel Núñez Carrillo, 17 años

Karly Bogado, 2 años

Damna Estefanía Romero Segovia, 1 año de nacida

Senovia Rodríguez, 64 años

María Fuentes, 43 años

Yiris Milagros Gómez, 39 años

Anyely Cánsales Díaz, 34 años

Yaneiris Beatriz González, 31 años

Venecia Isabel Rivera Fernández, 29 años

Yoleidis Rogado, 29 años

Alpidia Arguinzones (se desconoce su edad)

Dulce María Duarte (se desconoce su edad)

José Brazón, 63 años

Paco Porro, 63 años

Oswaldo Gil, 60 años

