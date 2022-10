Comerciantes de Las Tejerías esperan levantarse muy pronto

Con el desastre ocurrido en Las Tejerías, municipio Santos Michelena, ubicado en el eje Este del estado Aragua, la tarde-noche del pasado sábado 8 de octubre, fueron muchas las afectaciones que se vivieron en los más de 21 sectores de la jurisdicción; allí las torrenciales corrientes de agua, producto de las precipitaciones acabaron con todo a su paso.

Así quedó una de las ferreterías en la zona



Y es que las fuertes lluvias que ocasionaron el colapso de varias quebradas y ríos, cobraron casas, parques, iglesias, pasarelas, calles, entidades bancarias y torres de comunicaciones, dejando así espacios llenos de tristeza y desolación en gran parte de la población tejerieña.



No obstante, este panorama se extendió hasta una buena parte de los comercios y empresas que conforman la “Puerta de Aragua”, en el eje Este aragüeño, acarreando inconvenientes lamentables, ya que los dueños y encargados, si bien no eran residentes de la zona, que no es el factor denominador, si formaban parte del aparato productivo de la entidad, tanto así, que la Zona Industrial donde habían grandes empresas del país, formaban parte de las cinco primeras a nivel nacional.



Todo esto sin dejar a un lado la expectativa que vivieron los afectados, de no conocer a ciencia cierta, al momento de lo ocurrido, como se podría encontrar su familia, más que el estado de su negocio, el cual vieron en muchos casos desplomarse frente a sus ojos y sin poder salvarlo.



En este sentido, el equipo reporteril del matutino de Los Valles de Aragua, en su tercer día consecutivo de despliegue por las zonas afectadas, conversó con este gremio que no escapó de la realidad que golpea a los lugareños, para así conocer de primera mano sus impresiones, en cuanto a lo sucedido y cómo van a reinventarse, en pro de iniciar ahora que tienen “una nueva oportunidad de vida y desarrollo”.

Los comercios sufrieron daños considerables



Siendo así, que pese a la gran cortina de polvo ocasionada por los trabajos realizados por las maquinarias, que recogían la gran cantidad de escombros y lodo convertido ya en tierra por el sol; y los más de tres mil funcionarios, quienes no sólo las conducían, sino además limpiaban los espacios; los dueños, encargados y parte de su personal en medio de su faena de limpieza, contaron como esperan poder levantarse tras este duro golpe, eso sin tener para el momento una idea concreta, pero con la firme esperanza de ser apoyados.



Indicaron que actualmente no sólo ellos se están viendo afectados, sino todo el municipio Santos Michelena, puesto que las inundaciones se acentuaron más en el centro de la población, el sector El Béisbol, donde se encontraba El Matadero y en los espacios de la Zona Industrial, lugares que en conjunto conformaban el aparato productivo y donde el movimiento de personas era grande.

Renzo Marín, quien tenía su carnicería desde hace 12 años en el casco central de Las Tejerías, expresó su desesperación al no saber qué hacer, puesto que había perdido todo su negocio, el mismo que funcionaba además de ingreso a otras siete familias.



“Todo fue muy feo y sorpresivo, nosotros estábamos trabajando cuando todo pasó. Perdí todo, el agua y el barro, lo que no sacó, lo dañó. Ahora de verdad espero que las autoridades nos ayuden. Ayer estuvo el presidente de la República Nicolás Maduro, con parte de su gabinete por aquí y conversó conmigo, también el alcalde y se portaron muy bien, me dijeron que me iban a ayudar; pero no es sólo apersonarse a la zona, es que las palabras sean sustentadas con hechos, porque de verdad lo necesitamos, levantar de nuevo un negocio es muy fuerte, porque representa grandes gastos y ahorita de verdad no contamos con los ingresos”, dijo Marín.

Con maquinaría pesada retiran los escombros



De la misma forma, el señor Manuel Pereira, dueño de una ferretería, señaló que es bastante conmovedor, como económicamente se está viendo afectado, explicó que en los 50 años que tienen viviendo en Santos Michelena, de los cuales 45 tiene con el negocio, es primera vez que ve un desastre de tal magnitud, que lo dejó prácticamente en la calle, en conjunto con su diez trabajadores.



“Esto es realmente grave, a Dios gracias tengo mi casa, pero todo lo que había hecho a lo largo de mi tiempo con mi establecimiento se fue abajo y sin yo poder hacer nada. Este negocio era lo que me mantenía, así como a la familia de mis trabajadores que ahorita están ayudándome a salvar lo que nos queda. Es algo insólito”, exclamó.



Igualmente, Pereira comentó que hasta el momento ha tenido buena realización con los entes del Estado, pero que realmente lo que necesita, tanto él, como casi todos los comerciantes y empresarios, es ayuda. “Se acabó el centro de Las Tejerías y con él, gran parte de las industrias, necesitamos realmente renacer y eso lo haremos con todo el apoyo que nos puedan dar”.



Siguiendo con la senda investigativa, en un establecimiento de Tornos, Pablo Montes de Oca, encargado del sitio, comentó como pudieron salvarse ellos, al haber cumplido su horario, pero por el contrario el negocio en el cual trabajaba no, pues está lleno todavía de palos, lodo y monte.

La mayoría de las vías quedaron destruidas por el impacto de la naturaleza



“Estamos aquí en medio de la impresión todavía, limpiando, tratando de salvar lo poco que nos quedó, para ver si así podemos en algún momento iniciar nuevamente a trabajar. Esta era no sólo mi fuente de ingreso, sino también la de mi familia, ahorita me siento desprotegido, pero confío en que vamos a poder salir adelante, porque tenemos vida. De verdad espero que Las Tejerías y sus negocios que iban en ascenso vuelvan a ser lo mismo. No sólo fuimos nosotros los afectados, fuimos todos, la librería, los consultorios, todo, quedamos en la nada, pero seguro estoy de que vamos a salir adelante, con mucha fe y confianza en Dios”.



Por su parte, Gregory Díaz, dueño de un local de víveres agregó: “Ya pasó lo que tenía que pasar, porque así lo quiso Dios y el destino.

Ahora es momento de que nosotros veamos cómo podemos levantarnos, porque de los tropiezos surgimos, quizás no sea el momento, pero va a llegar, en que enfrentemos con cabeza fría y demos un nuevo paso. Lo único que pido en nombre de todos los comerciantes que fuimos afectados, es empatía por parte de los entes competentes, porque si tenemos las ganas, pero ahorita mismo no tenemos las posibilidades, es necesario que ellos hagan las gestiones necesarias, que es lo que nos han dicho y nos respalden para nosotros resurgir, porque sólo nuestras ganas no valen”.

El lodo entró por todos lados



En resumidas cuentas, el gremio de comerciantes de Las Tejerías, municipio Santos Michelena, esperan ser apoyados por las autoridades competentes como se lo han prometido, en cada uno de los recorridos que han realizado, donde no los han dejado a un lado, acción que no tardaron en agradecer. Asimismo, que los procedimientos necesarios por las entidades bancarias sean un poco menos engorrosos para ellos y así poder llevar a cabo los mismos más rápido.

