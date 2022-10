Protagonistas de “Volver al Futuro” tuvieron emotivo encuentro

Michael J. Fox y Christopher Lloyd se reencontraron nuevamente para recordar los mejores momentos que pasaron en la trilogía “Volver al futuro”. La convención de cómics en Nueva York fue testigo de este momento emotivo que no pasó desapercibido en las redes sociales, reseña RPP.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd se llevaron una gran ovación en su reencuentro

Muchos seguidores aplaudieron el momento en el que el popular Marty McFly se puso de pie para saludar a su compañero. Como se recuerda, el actor fue diagnosticado de Parkinson hace más de tres décadas y su situación ha empeorado.

“El Párkinson es el regalo que sigue tomando, pero es un regalo, y no lo cambiaría por nada… Personas como Chris han estado allí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, dijo Michael J. Fox sobre Christopher Lloyd y la fundación que creó para ayudar a las personas de bajos recursos a sus tratamientos con este mal.

Los grandes amigos de “Volver al futuro” se abrazaron después de unos meses sin verse y fueron aplaudidos por todo el público. En 1991 fue diagnosticado de Parkinson cuando tenía 29 años y en el 2020, tras publicar su cuarta autobiografía, anunció su retiro de manera definitiva.

