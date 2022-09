Tal parece que la distribución del combustible en el estado Aragua está volviendo a su curso relativamente normal, luego del retraso vivido durante el pasado fin de semana, cuando las colas se multiplicaron por demoras en el suministro.

En las estaciones de servicio dolarizadas las colas han bajado



Sin embargo, los usuarios continúan a la expectativa con relación a este tema, pues ninguna autoridad ha dado información oficial al respecto, por lo que temen que el retroceso se acentúe en los próximos días.



En un recorrido realizado por el equipo reporteril de elsiglo por algunas estaciones de servicio de la entidad, se pudo constatar que el combustible estaba fluyendo hacia las bombas, en comparación con la paralización del pasado fin de semana.



En este sentido, Juan Mogollón manifestó que el tiempo de espera para surtir su vehículo fue de 30 minutos, lo contrario al pasado viernes y sábado cuando se demoró hasta 6 horas.

Juan Mogollón



“Gracias a Dios está llegando, siento que es un alivio para muchos entre tantas tempestades, por lo menos sé que hoy – ayer- me iré a casa con gasolina para poder resolver las diligencias personales, vale la pena hacer cola si de verdad se puede echar, hay días que uno se va con una mano adelante y otra atrás”, dijo.



Asimismo, resaltó que las colas se viven tanto en las gasolineras dolarizadas como subsidiadas, por lo que prefiere hacer fila en esta última para ahorrar un poco ante la situación, “el fin de semana fue cola por todos lados, muy duro para uno que trabaja con el carro, sin gasolina no podemos hacer nada y mientras estamos haciendo cola para llenar el tanque no producimos y si no producimos no comemos”, condenó.

Mario Rodríguez, quien se encontraba en una cola para echar gasolina en una estación de servicio de la avenida 19 de Abril, argumentó que recorrió la mañana y se metió en la primera estación de servicio que encontró activa, “por Internet uno ve el cronograma de cuál bomba es la que estará activa, así me entero, por lo menos llegó la gandola en esta y con el favor de Dios podré echar, esto es un sin vivir semanalmente, una agonía como dicen, pero no nos queda de otra”, lamentó.

PREOCUPACIÓN ANTE EL SILENCIO DE LAS AUTORIDADES



Mayra Useche, usuaria, vio con preocupación lo ocurrido con el combustible durante el fin de semana, pues ninguna autoridad se pronunció respecto al tema, por lo que teme a una escasez prolongada.

Mayra Useche



“Por lo menos en las dolarizadas ya empezaron otra vez a surtir porque habían unas colas horribles, desde el martes se empezó a despejar un poco, yo por lo menos trato de echar en las subsidiadas para ahorrar un poco, me vine desde anoche a esta bomba y espero echar”, apuntó.

POCAS BOMBAS ACTIVAS



Por su parte, Alfonso Suárez declaró que vio el movimiento “un poco más despejado” a comparación con el fin de semana cuando literalmente durmió en una estación de servicio para surtir.

Algunas bombas comenzaron a ser surtidas



“Me metí en esta cola porque avanza rápido, tengo alrededor de 20 carros por delante, pero creo que sí logro echar, no han dicho nada si queda poca gasolina o no, pero de la cola no me salgo”.



Finalmente espera que la situación con el combustible mejore y no ocurra otro episodio de escasez, ya que muchos ciudadanos dependen de sus vehículos para poder trabajar y llevar el sustento diario a sus hogares.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA