GNB es garante de la seguridad del pueblo venezolano

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), es el tercer componente de la Fuerza Armada que aglomera la gran cantidad de efectivos en Venezuela, siendo su principal función ser garantes de la seguridad interna del país y en sus fronteras.

Además se caracteriza no solamente por preservar el orden público en la sociedad, sino que de acuerdo a las necesidades que fueron surgiendo durante los últimos 80 años, se convirtieron en pilares fundamentales y cooperantes con los demás entes de seguridad en nuestra nación.

Este jueves, los uniformados representados por el color vinotinto, celebran los 84 años del componente, y diariamente mantienen su orgullo por el cumplimiento cabal de sus funciones, para así preservar la paz social.

En este sentido, el teniente Jesús Uzcátegui, comandante de la Primera Compañía del Destacamento Guardia del Pueblo de la ciudad de Maracay, comando adscrito a la GNB en el estado Aragua, explicó un poco del génesis de esta iniciativa loable dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB), asegurando que este viene desde días previos a la independencia.

“Según las reseña histórica, para marzo del 1810, la Junta Suprema de Caracas (antigua asamblea o parlamento), sugiere la creación de un cuerpo armado para la custodia del Congreso. Por tal motivo se instó a la conformación de dicho organismo llamado Guardia Nacional, que se encargaría de la seguridad interna de ese lugar”, explicó el efectivo castrense.

Asimismo, continuó explicando que este fue uno de los varios intentos de conformar este componente militar que se concretó el 4 de agosto de 1937, gracias a la iniciativa del presidente Eleazar López Contreras, quien con la ayuda de la Guardia Nacional española, fundó este componente para así calmar los ánimos en la Venezuela post-gomecista.

“Desde ese entonces, la GNB se ha encargado de cumplir cabalmente sus funciones tal como lo establecen los artículos 328 y 329 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde se refleja cooperar con los demás componentes, pero no descuidando la función principal que es el orden interno del país”, explicó el funcionario.

GNB EN TODO

El teniente Uzcátegui comentó que la GNB está encargada de cooperar con los demás componentes de la FANB e incluso de seguridad ciudadana, viéndose reflejado con las múltiples funciones que desempeñan en varias unidades especiales.

“Nosotros tenemos vigilancia costera, antidrogas, Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), nuestros comandos rurales, aéreos, entre otros. Estamos en todos los rincones de Venezuela”, explicó.

Sin embargo, habló referente al comando de la Guardia del Pueblo, asegurando que aquí su articulación es fundamentalmente con la población. “La GNB para mi representa un componente que no tiene límites, porque cualquier misión que nos asignen, nosotros la cumplimos a cabalidad, teniendo o no teniendo vehículo, el personal no tiene un no por respuesta, la GNB se encarga de cumplir la misión a como dé lugar”, expresó.

El joven teniente aseguró sentirse orgulloso en formar parte de este organismo de seguridad, asegurando que si volviera a nacer sería un guardia nacional. “Por eso yo les digo a los jóvenes que vean más allá y no se enfoquen en los malos comentarios que digan de la GNB, este es un componente muy reconocido por la disciplina, la pulcritud, y pienso que la juventud venezolana debe tener el lado bonito de la GNB como lo dijo el comandante supremo en una rueda de prensa: ‘No es poca cosa ser un guardia nacional, ya que nosotros somos centinelas permanente de la Patria'”, concluyó.

GUARDIA DEL PUEBLO

Por su parte, el sargento ayudante, Luis Peñaloza, quien cumple sus servicios en la Primera Compañía del Destacamento Guardia del Pueblo, explicó un poco del origen de este componente de la GNB, siendo este un canal directo entre el pueblo y la FANB.

“La Guardia del Pueblo nace en el 2011como una necesidad que vio el presidente Chávez, de acercar las Fuerzas Armadas al pueblo, consolidar una integración”, expresó el efectivo castrense.

El S/A Peñaloza afirmó que en sus 26 años de servicio ha pasado por muchos comandos de zonas, pero llegando al comando Guardia del Pueblo, asegura sentirse a gusto por su contacto directo con la gente. “Cumplo funciones más especificas, más como articuladores sociales, como articular entre la comunidad y todas las problemáticas que necesiten para solucionar”, aseguró.

El Sargento Ayudante comentó que para él lo más representativo que debe tener un GNB es ser conocedor del marco jurídico. “Uno tiene que estar actualizado con las leyes para realizar el debido proceso y realizar el debido procedimiento, determinar a los responsables y lógicamente que sea impuesta la sanción penal o administración”, explicó.

Entre sus inspiraciones asegura que la cercanía que tienen con la gente, el poder solucionar una problemática que sea planteada. Uno está sentado aquí en un escritorio y nos plantean un caso de violencia de género, entonces nosotros realizamos todo el procedimiento en el marco de la ley para ayudar y atender la situación. Presentamos al ciudadano, hacemos el procedimiento respetando sus derechos y que la ley se cumpla, ese es nuestro trabajo, velar por el cumplimiento de la ley”.

Finalizó diciendo que a pesar de la percepción negativa que pueda tener este organismo de seguridad, informa a la sociedad que ellos siempre estarán velando por el bienestar de la patria. “Ellos tienen que entender que estamos para garantizar la soberanía y seguridad interna y externa de Venezuela”, sentenció.

elsiglo