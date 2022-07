Absolutamente nadie quiere ser víctima de la delincuencia, y mucho menos enfrentar a un ladrón de frente, ya que las cosas pudieran terminar muy mal debido a que se puede actuar bajo presión, lo cual puede hacer que se tomen decisiones extremas.

Sin embargo, también es verdad que hay ladrones que no precisamente brillan por su habilidades a la hora de cometer un robo, como el que recientemente se ha vuelto viral gracias a un video compartido en Twitter.

El video fue captado por una cámara de seguridad colocada, al parecer, en alguna calle en Brasil, aunque se desconoce exactamente dónde ocurrió el curioso hecho que muestra a un ladrón tratando de robar un automóvil, sin que pudiera concretar dicha acción por un “pequeño” detalle.

En el clip se puede ver cómo un auto color negro le cierra el paso a una camioneta gris plata. Del vehículo oscuro desciende un sujeto que viste pantalón de mezclilla, sudadera con capucha y que porta un arma de fuego, con el que encañonó al conductor de la camioneta y lo bajó de esta con la intención de llevársela.

El punto álgido de la escena es cuando el ladrón, ya dentro de la camioneta intenta arrancarla pero esta avanza un poco hacia atrás y luego se apaga. De nueva cuenta, quiere encenderla pero otra vez retrocede.

#Inseguridad 📍 | Como cuando quieres robar un auto y ni manejar sabes.



🔴 En #EUA un ladrón, a mano armada, despoja a un hombre de su auto, sin embargo no puede huir dado que no sabe conducir un auto estándar. Al final las autoridades llegan y arrestan al culpable. pic.twitter.com/Nk4tsEzLvJ — Observer.NR (@ObserverNR) July 18, 2022

Algo ocurrió al interior de la camioneta que hizo que el ladrón no pudiera ponerla en marcha. Algunos usuarios creen que esta era estándar y que el ladrón no sabía manejar este tipo de autos. Finalmente, al ver que no podía cumplir el cometido, el ladrón se baja de la camioneta, sin pensar que había perdido mucho tiempo en esta tarea, sin darse cuenta que al lugar llegó una patrulla.

Finalmente, el ladrón bajó de la camioneta y se tiró pecho tierra, pues las autoridades lo detuvieron con las manos en la masa.

elsiglo, con información de El Diario