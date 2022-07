Polémica con maestra argentina: vende fotos eróticas

Una verdadera polémica causó la profesora de un colegio en Argentina, exactamente en la Escuela Normal N 30 de Campana, quien fue descubierta por varios padres de familia publicando contenido para adultos en sus redes sociales.

Miguelina Fredes Sarasola es docente de tercer grado, quien tuvo que entrar dos veces en una licencia por problemas de salud. Fue en ese periodo en el que los padres de familia se percataron de que la profesora subía fotos desnuda y videos eróticos, los cuales comercializaba en una plataforma para adultos.

Ante esto, un grupo de padres le pidió a la escuela que la expulsaran de inmediato. Adicionalmente la polémica se agrandó porque Miguelina se postuló para ingresar a Gran Hermano.

“Fue el condimento que faltaba. Queremos que no quede al frente de ningún otro curso. Si bien hoy la escuela puso una maestra suplente, ella sigue de licencia. Es incomprensible lo que está pasando”, indicó uno de los padres de familia indignado por la situación.

Te recomendamos: Encuentran nuevas piscinas de salmuera bajo en el mar rojo

“No voy a renunciar”

Miguelina no se quedó callada y a través de sus redes se pronunció sobre la polémica: “Si me saco fotos, las subo a redes sociales o las vendo es tema mío. Es un tema personal. No entiendo por qué piden que renuncie. No voy a renunciar a mi cargo titular, voy a cambiar de funciones”, afirmó Fredes Sarasola.

elsiglo, con información de BluRadio