Carlos Torres: “Sencillamente es un honor poder estar en un Juego de Estrellas”

Carlos Torres se unirá a la legión de venezolanos en el Juego de Estrellas 2022, que se llevará a cabo en el Dodger Stadium de Los Ángeles. El umpire conversó para Meridiano sobre su primer llamado a la cita de mitad de temporada.

Será el segundo venezolano en alcanzar tal distinción

En el año 2017, Manuel González hizo historia al convertirse en el primer venezolano en alcanzar la cita, que se realizó en el antiguo Marlins Park. Ese mismo año, el criollo aseguró un puesto diario para impartir justicia en las Grandes Ligas. Ahora en el 2022, Carlos Torres fue llamado para formar parte de la terna de umpires y será el segundo venezolano en alcanzar tal distinción.

El pasado viernes 1 de julio, Torres recibió una llamada desde el departamento de operaciones de Umpires de Grandes Ligas. El mismo director del importante la institución, Matt McKendry le informó la grata noticia, mientras se encontraba en sus labores en la ciudad de Pittsburgh.

El umpire conversó con Meridiano sobre el significado de esta oportunidad para su carrera. “Sencillamente es un honor poder estar en tan importante evento. Realmente es difícil describir tanta emoción, no podría estar más feliz por esta asignación”, explicó el venezolano a Meridiano.

Asegura que es un honor formar parte del grupo de venezolanos que asistirán al Juego de Estrellas. “Orgulloso y de igual manera feliz de participar en tan importante evento, de alguna manera representar a nuestro país es algo especial”, expresa Carlos Torres, que de igual manera sostiene que su trabajo, se enfoca en colocar una buena imagen del país en el mejor beisbol del mundo. “Cada día doy lo mejor para dejar a nuestro país en alto, también ver el talento de cada jugador que representará a Venezuela en este juego es gratamente admirado”, agregó.

“Para mi carrera es un paso destacado que refleja el fruto de lo que trabajas a diario, un peldaño más alcanzado” continuó el criollo.

“Personalmente es una meta que tenía como objetivo alcanzar este año y fue lograda, ya con esta meta lograda, ahora sigo concentrado para aumentar el nivel de mi trabajo y hacer realidad otras metas que tengo trazadas para esta temporada”, añadió Carlos Torres el importante objetivo que va a terminar por alcanzar el próximo 19 de junio en Los Ángeles.

No obstante, recuerda la importancia de su paso por la Liga Venezolana de Beisbol Profesional para lograr este objetivo. “La LVBP sin duda alguna fue mi mejor escuela en el principio de mi carrera, no solo en el terreno de juego”, apuntó el curtido umpire. También valoró toda la experiencia de su paso por Venezuela y asegura que no tiene un valor calculable. “Decirte el valor de toda la experiencia obtenida en la LVBP, sencillamente invaluable”, estableció.

Carlos Torres también asegura que no pensó que podría alcanzar este importante reconocimiento, al inicio de su carrera. Pero remarca que fue un sueño que pudo materializar. “Sinceramente jamas soñé con estar en un Juego de Estrellas de MLB, si sueñas, creo que todos en nuestro país lo hacemos, el beisbol llena a todos los venezolanos”, aseguró con emoción. “Me llegan tantos recuerdos del comienzo de mi carrera y es increíble ver que ahora formaré parte de este tan importante juego”, cerró en sus palabras para Meridiano.

