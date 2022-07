El derecho al olvido, en entredicho, y otros clics tecnológicos

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

FOTO: CORTESÍA

¡Olvídate de mí, Google!

Eso parece estar diciendo la periodista, presentadora y actriz argentina Natalia Denegri, quien desde hace varios meses viene sosteniendo una batalla con Google por el derecho al olvido, pero no le están saliendo las cosas muy bien que digamos.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó por unanimidad la demanda contra el gigante tecnológico con la que Denegri buscaba que se borraran contenidos referidos a una causa judicial de la década de 1990.

Lo que Denegri, a pesar del revés judicial sigue buscando, es que Google deje de ofrecer contenidos de videos o imágenes protagonizados por ella que la vinculan al llamado “caso Cóppola”, de 1996.

El “caso Cóppola” es la causa contra Guillermo Cóppola, exrepresentante de Diego Armando Maradona, en el cual señala que fue víctima de un procedimiento en el que se “plantaron” drogas cuando era menor de edad.

También te puede interesar: El nuevo protocolo de internet IPv6 es una oportunidad para países emergentes

Este asunto tuvo una alta trascendencia mediática, y Denegri adquirió notoriedad pública al participar en programas de TV en los cuales protagonizó escenas de peleas y discusiones.

Google apeló actuaciones judiciales anteriores favorables a Denegri y esta vez la Corte le dio la razón.

Pero las personas tienen derecho a mantener su buen nombre digital. ¿No creen?

Una Costa Rica sin “portero cibernético”

Desde hace casi dos meses se ha estado reportando que varias entidades costarricenses han sufrido severos ciberataques. Se ha culpado a diferentes grupos y, además, parece que las empresas ticas están bastante desprotegidas.

Según el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), en un estudio a 226 instituciones, se determinó que 188 de ellas carecen de personal especializado en ciberseguridad para administrar los sistemas, y que 28 de ellas tienen sistemas desarrollados por terceros sin contemplar los asuntos de seguridad.

Es como si equipo de fútbol no tuviera portero.

Entre otras fallas que detectaron se registra que 38 instituciones no han implementado sistemas de protección y seguridad DNS; 104 no poseen sistemas de protección EDR; 99 no han implementado el doble factor de autenticación en sus sistemas y 88 instituciones tienen sistemas operativos fuera de soporte.

¡Atención, empresas: a montar defensas cibernéticas!

Twicht, Airbnb e Instagram, “atacados” por Rusia

En medio de la coyuntura bélica, Rusia apunta sus ataques a empresas occidentales. Esta vez la Justicia rusa apuntó sus objetivos contra las estadounidenses Twicht, Airbnb e Instagram por no almacenar los datos personales de los usuarios rusos en servidores localizados en la nación euroasiática. Un “chistecito” que les costó una multa de dos millones de rublos (unos 37.500 dólares).

Otra empresa “amerikanski”, UPS, tampoco se salvó y recibió una multa de un millón de rublos (casi 19.000 dólares).

Twicht es una de las más grandes plataformas de transmisión de video en vivo, mientras que Airbnb es la líder mundial en servicios de alojamiento, mientras que Instagram es la red social de posteo de fotos y video propiedad de Meta (ex Facebook).

Las guerras se libran en el campo… y en la red.

“Chuzadas” a la canadiense

Y del otro lado del Atlántico Norte (o del estrecho de Bering, por la inmensidad de Rusia), la Policía Montada de Canadá reconoció que utiliza “spyware” para intervenir teléfonos celulares en investigaciones que afectan a la seguridad nacional, o casos delictivos graves.

El organismo policial explicó que una de sus unidades está especializada en interceptar comunicaciones cifradas y que para ello utiliza herramientas informáticas que instala en celulares.

Aunque no admitió utilizar el muy cuestionado software Pegasus de NSO Group, el funcionamiento descrito es casi idéntico.

Es muy excepcional que una fuerza institucional reconozca el uso de un software espía. ¡Así de excepcional también es Canadá!

Un Snapchat “a la carta”

¿Se acuerdan de Snapchat? Por si acaso: es una de las aplicaciones de mensajería multimedia más rápidas y famosas al final de la década de 2010, pero últimamente se había perdido un tanto del radar.

Pues ahora, según Cnet.com, Snapchat está invitando a sus más de 330 millones de usuarios a probar sus nuevas funciones mediante una suscripción pagada.

La red social anunció el lanzamiento de Snapchat Plus, que brinda acceso a “una colección de funciones exclusivas, experimentales y de prelanzamiento disponibles en Snapchat”.

El costo será de cuatro dólares por mes, y aunque el pago no eliminará el flujo de anuncios que se ven en la plataforma, al menos sí se podrá modificar el logo de Snapchat en la cuenta.

Tesla recorta empleo por “lo más delgado”

A Elon Musk no le tiembla la mano a la hora de tomar decisiones y esta vez despidió a 200 trabajadores dedicados al funcionamiento de Autopilot, el sistema de ayuda a la conducción de los vehículos Tesla.

Esto se produjo sólo días después de que el magnate anunciara su intención de reducir la plantilla.

Los despidos se concentran en empleados de una oficina en San Mateo (California, EE.UU.) que etiquetaban imágenes callejeras, como señales de tráfico, para facilitar la automatización de la conducción de los Tesla.

Este trabajo es fundamental para mejorar los sistemas de inteligencia artificial que permiten el funcionamiento de los servicios de ayuda a la conducción, pero no requiere grandes necesidades de capacitación y puede ser subcontratado a personal en otros lugares donde la mano de obra es más barata.

Business are business!

“The Simpsooons”, con una nueva vida en los videojuegos

Si ustedes son hipermegarrecontrafanáticos de la familia más querida, odiada, amada, envidiada y disfuncional de… Springfield, esta noticia les va a encantar.

Según SomosXbox.com, el desarrollador Reuben Ward remasterizó el grandioso juego de 2003 “The Simpsons Hit & Run”, de Radical Entertainment, con la novedad de contar con un mundo abierto y gráficos de nueva generación.

¿En qué plataforma está? ¿Cómo se puede comprar? ¡A esperar, amigos míos! Por ahora no hay una fecha oficial de lanzamiento y hay que tener, como diría Guns N’ Roses, “Patience”.

“The Simpsons Hit & Run” fue originalmente lanzado para PC, Xbox, PlayStation 2 y GameCube y era sencillamente un juegazo.

EFE