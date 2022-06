Arturo Martínez, coordinador del partido Proyecto Venezuela en el estado Aragua, durante una entrevista en el diario elsiglo, destacó que esta organización de carácter centro humanista que surge en la necesidad de presentarle al país una propuesta presidencial con la candidatura de Henrique Salas Romer en 1998.

Desde entonces ha sido una organización nacional que propone en sus bases fundamentales el respeto al ciudadano, “tenemos que empezar por respetarnos a nosotros y los ciudadanos, esto va a derivar que nos convirtamos en una mejor región y seguramente un mejor país”.

Martínez destacó que desde Proyecto Venezuela cuentan con valores fundamentales, los cuales se basan en la centralización, “la base de la sociedad son los que deben tomar las decisiones tanto políticas como económicas en torno a su desarrollo y para esto no deben pertenecer a una organización política para beneficiarse de los programas de gobierno que tengan a desarrollarse en tu comunidad”.

PROYECTO VENEZUELA EN ARAGUA

Martínez informó que en el estado Aragua han desarrollado varias propuestas y además se mantienen activos en el ámbito político, participando en la Mesa de la Unidad Democrática, los que los ha llevado a contar con representación tanto en la Asamblea Nacional, como lo fue en el año 2015, como en otros espacios.

“Estamos trabajando en función de buscar mejoras para el país, tenemos que buscar a las mejores personas para buscar los mejores planes, es un mejor estado para un mejor vivir del ciudadano, por ello en la entidad estamos desarrollando un plan de fortalecimiento y reestructuración de la organización, ya que a nuestro juicio todas las organizaciones en este momento deben revisar su contenido y su propuesta”.

Destacó que el objetivo es lograr que las estructuras en la entidad se fortalezcan, de tal manera que puedan lograr la incorporación de nuevos ciudadanos, “la finalidad es incluir personas que estén dispuestas a lograr el cambio, una organización política no hace nada reciclando dirigentes o ciudadanos de otras organizaciones, ya que continúas creciendo hacia adentro, y realmente no se logra la incorporación de otras personas o ciudadanos que se motiven para lograr los cambios”.

A su juicio el reciclaje de dirigentes sólo ocasiona que los partidos no crezcan, “cuando un dirigente pasa de una organización política a otra termina no creciendo, ya que son los mismos con las mismas propuestas que evidentemente no han sido las mejores, por ello el país tiene el mismo problema que hace 20 años”.

En este sentido, Martínez destacó que por ello Proyecto Venezuela se encuentra en un proceso de captación de las nuevas generaciones, “tenemos un departamento en nuestra organización que maneja la red juvenil en edades comprendidas entre los 16 hasta los 29 años, pasando por las universidades, trabajadores informales, profesionales médicos, entre otros, que se involucran con estas nuevas generaciones para capacitarlos y formarlos”.

Mencionó que desde Proyecto Venezuela se presentan como una nueva alternativa, “no se trata de presentarles a los ciudadanos lo mismo de siempre o de antes, son nuevos dirigentes, con propuestas y acciones para ayudar a solventar los problemas que los afectan desde hace más de 20 años”.

SALVEMOS VENEZUELA

Arturo Martínez, coordinador del partido Proyecto Venezuela en el estado Aragua, informó que dicha organización política es parte de un proyecto que lleva por nombre Salvemos Venezuela, la cual la integran varias organizaciones políticas, entre ellas Causa R, Convergencia, Voluntad Popular, entre otros.

Destacó que en estos momentos el acompañamiento a las comunidades es de gran importancia para que los ciudadanos vuelvan a retomar la confianza en los dirigentes políticos, “no los van a acompañar para solucionarse sus problemas, sabemos que no hay capacidad de solventarlos, si no se manejan recursos y no se pueden dirigir destinos, llámese municipios o estado”.

En este sentido, indicó que aunque no se tiene la capacidad para resolver ese problema, si se tiene la capacidad para exigir y lograr la solución de los mismos a través del ciudadano, “esto hace que este acompañamiento genere una confianza y una interacción en lo que es los dirigentes de base y social, así entre todos poder establecer planes que se puedan desarrollar a futuro”.

Recalcó que es momento de que la dirigencia opositora en el país cambie su forma de pensar y sobre todo la manera de llevar la política, “se deben reconocer los errores, lograr una propuesta que cambie estos errores y que se puedan crear planes para lograr la motivación de la ciudadanía y participación para lograr los cambios”.

Martínez destacó que debido a esto se tomó la decisión de que luego de agotar todos los recursos para lograr los cambios, evidentemente la última arma que poseen los ciudadanos es que la mayoría acuda a participar en una elección que permita lograr los cambios en el país, “por esto Proyecto Venezuela forma parte de este movimiento como de la Plataforma Unitaria Democrática, de la cual seremos parte y garante que esta nueva instancia pueda proponer nuevas acciones para generar la confianza necesaria”.

Asimismo, señaló que dichos errores ha llevado al país a estancarse en una crisis política, social y económica, “esto conlleva a que no podamos tener Unidad, pero la misma es necesaria para poder solventar los problemas de los ciudadanos”.

PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES

En cuanto al proceso de abstención de los comicios electorales, Martínez destacó que este fue uno de los errores que cometió la Mesa de la Unidad Democrática, ya que el éxito de una estrategia se ve por los resultados.

“Se han tomado algunas decisiones que hoy podemos decir que no lograron el éxito deseado, pero sólo se alargó la fecha del cambio, y quienes tomaron estas decisiones, las cuales no fueran las mejores y nos llevaron a este estancamiento, pero tenemos un compromiso con los ciudadanos de ayudarlos a salir de esta crisis, lo importante es crear una mejor opción para recuperar la confianza del pueblo”.

Asimismo, el dirigente recalcó que el ciudadano clama Unidad, “las personas necesitan que sus problemas sean resueltos, en todas las comunidades hay problemas de alumbrado, aguas servidas y potable, asfaltado, y es necesario ayudarlos a solventarlos y para ello debemos estar unidos y crear buenas propuestas”.

De igual forma mencionó que para los ciudadanos es de gran importancia tener un desarrollo económico que los ayude a solventar sus necesidades básicas, “se debe lograr una propuesta para el cambio y recuperar la confianza, para eso estamos trabajando y necesitamos la incorporación de todos para completar los objetivos”.

Por último, señaló que Proyecto Venezuela se encuentra trabajando en función de fortalecer sus estructuras, “estamos enfocados en presentarles al estado y al país la mejor propuesta de cambio, necesitamos de todos para lograrlo y para lograr los objetivos debemos apoyarnos todos, los ciudadanos no deben dejar que los demás decidan por ellos y estamos trabajando para una mejor Venezuela para todos”.

