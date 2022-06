Hernán Pérez se va de Tigres a Cardenales

El béisbol es un negocio, véase de donde tenga que verse. En un movimiento que pocos esperaban, llevó al infielder Hernán Pérez a los Cardenales de Lara a cambio de tres lanzadores, de acuerdo a los reportes que comenzaron a rodar el domingo por la noche y que fueron confirmados en el día de ayer.

El poder de Hernán Pérez pasó a Cardenales de Lara. Quien tendrá razón al final de temporada

Pérez, de 31 años de edad, fue canjeado por Adrián Almeida, Pedro Rodríguez y Argenis Angulo. La transacción trajo de inmediato reacciones, entre ellas, del propio jugador.

Por los números, Pérez fue uno de los más destacados peloteros dentro de los Tigres de Aragua desde la campaña 2015-16. Se convirtió en líder del conjunto a base de poder y defensa.

“Ha sido un baño de agua fría” comentó un fanático de los Tigres a través de las redes sociales en referencia al cambio.

“Nosotros no lo esperábamos, mucho menos él”, comentó, destacando que entiende el enfado del jugador “porque nunca se le comunicó que lo cambiarían”.

La posición del fanático cobra mucha fuerza, toda vez que el jugador se pronunció también por los redes sociales digitales: “Los Tigres de Aragua me habían informado tiempo atrás que no sería el capitán del equipo, pero nunca me hicieron saber que sería cambiado; cuando la Gerencia de Cardenales de Lara me contacta, ya el cambio estaba hecho y solo estaban esperando mi confirmación para jugar en Venezuela”.

Si bien, el movimiento lleva muchos brazos de Cardenales a Tigres, también es cierto, que la ofensiva de Pérez era crucial dentro de la organización aragüeña; ahora el poder pasó al lado de la divisa larense.

Puntualizó Pérez que “si estamos saludables cuando empiece la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, me uniformaré con Cardenales y así se lo hice saber al Chato Yépez”, precisando que pudiera uniformarse a finales de noviembre o comienzos de diciembre.

POSICIÓN GERENCIAL

A través de un comunicado, la organización Tigres de Aragua hizo oficial el cambio con Cardenales de Lara por los lanzadores Adrián Almeida, Pedro Rodríguez y Argenis Angulo.

Entre las piezas que arriban al equipo, se encuentran, Adrián Almeida, lanzador de 27 años de edad, con gran proyección como uno de los mejores lanzadores zurdos del Béisbol Profesional Venezolano. Argenis Angulo, lanzador con brazo fuerte con experiencia en el sistema de ligas menores entre AA y AAA, quien aportará mayor profundidad al bullpen, también se incorpora,

Pedro Rodríguez de comprobada trayectoria y jerarquía en el Béisbol Profesional Venezolano, cerrador del año en la temporada 2018-19, quien con su aporte será fundamental en los planes del equipo, proyectado al regreso del año en nuestra liga.

La directiva de Tigres de Aragua agradece a “Hernán Pérez, quien pasa a Cardenales, por toda su entrega y profesionalismo que mostró durante sus cinco temporadas defendiendo el uniforme de nuestra organización, sabemos de su calidad y entrega, estamos seguros que seguirá siendo ejemplo para las futuras generaciones en el béisbol venezolano”.

HBRI | elsiglo