En días pasados, el dirigente nacional de Primero Justicia, Carlos Ocariz, manifestó que es momento de que los venezolanos no continúen dependiendo del Ejecutivo Nacional, destacando que los ciudadanos deben buscar su propio destino y conquistar espacios.

Jesús González Paradisi; secretario general del partido Un Nuevo Tiempo en el municipio Girardot



Ante estos anuncios, Jesús González Paradisi; secretario general del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en el municipio Girardot, manifestó estar de acuerdo con dichos anuncios, ya que es momento de eliminar el populismo, “no se puede seguir utilizando la miseria y necesidad de la gente pobre para obtener votos”.



Destacó que no se puede tener amenazado a los ciudadanos con quitarle los beneficios, en caso de no continuar apoyando a los partidos, “eso es un atropello contra la ciudadanía y se debe eliminar, uno como líder político lo que debe hacer es fomentar la educación, así de esta forma fomentar el empleo, emprendimiento, que nadie dependa del estado ni de un partido, que todos sean autónomos y tengan capacidad”.



González Paradisi precisó que se tiene que educar a los ciudadanos para que puedan ver por ellos mismos, “progresar sin esperar que el Estado les de, son alternativas distintas para ir desarrollando el país y lamentablemente a este gobierno no le interesa la independencia económica, intelectual, educativa de los venezolanos”.



Asimismo, indicó que mientras menos educación se tenga, entonces se puede dominar más a la población, “mientras las personas no tengan capacidad de discernir, entonces no van a saber si algo es bueno o no, es necesario conocer y estudiar la historia, y así no caer en todo aquello que dicen las personas, el venezolano debe conseguir preparación y educación y así lograr la independencia”, finalizó Jesús González Paradisi.

MÓNICA GOITIA | elsiglo