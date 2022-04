Desplegaron operativo nacional de mitigación de riesgo por las lluvias

El ministro del Poder Popular de Obras Públicas, general Raúl Alfonzo Paredes anunció ayer desde el municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua, que oficialmente se desplegó el operativo nacional de la mitigación de riesgo para la temporada de lluvia muy próximo a comenzar.

El Ministerio de Obras Públicas activará cinco Bricop en Aragua, teniendo como referencia el trabajo realizando en MBI



El representante del ejecutivo nacional, acompañado de la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio y del alcalde de MBI, Brullerby Suárez indicó que cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro se dio inicio “al despliegue en una primera fase de la mitigación de riesgo para la temporada de lluvia”.

Brullerby Suárez, alcalde del municipio Mario Bricelo Iragorry



“Nosotros con una fuerza conjunta, Protección Civil, Ecosocialismo, Ministerio de Obras Públicas, Barrio Tricolor, gobernaciones, alcaldías y el Poder Popular a través de las Brigadas Comunales de Obras Públicas (Bricop), estamos ejecutando lo que usualmente hacemos todos los años, un plan especial de prevención y operativo para minimizar los impactos de situaciones sobrevenidas”, resaltó.



La declaración del titular de Obras Públicas las realizó durante el avance de los trabajos que se están realizando en el río El Limón desde el mes de febrero aproximadamente.



“Este ejercicio que estamos realizando hoy en el estado Aragua se está ejecutando simultáneamente en todo el territorio nacional. Tenemos más de 160 quebradas, ríos y cursos de aguas que están siendo atendidos de manera simultanea conjuntamente con todos los organismos vinculados a esta tarea para mitigar y sanear todos esos espacios”.



Paredes explicó que en el río Limón se ha hecho un trabajo muy especial, “que comenzó hace ocho semanas; estamos prácticamente preparados para el abordaje de cualquier situación que vengan de las lluvias, y que de acuerdo a los pronósticos que manejamos, esta temporada será un poco fuerte”.

Ministro de Obras Públicas, general Raúl Alfonso Paredes



Detalló que actualmente más de 950 Bricop (nueve mil quinientos efectivos) están desplegados en esa fuerza de tarea, apoyados con más de 500 maquinarias a nivel nacional. “Este trabajo vamos a continuar haciéndolo en lo que resta de este mes de abril y en mayo, a los fines de garantizar al pueblo venezolano, a la familia venezolana, la máxima seguridad y atención ante cualquier situación”, añadió.



Hizo un llamado de consciencia al pueblo venezolano para el mantenimiento de los distintos cursos de agua; no construir a orillas de ríos, no arrojar objetos de ningún tipo, incluso, no talar y quemar.



Expuso que tienen excelentes experiencias con las Bricop en Caracas, Miranda, Anzoátegui, Monagas y Trujillo

REPERCUSIÓN MUY IMPORTANTE

La gobernadora Karina Carpio por su parte hizo referencia que con tiempo se ha comenzando con el plan nacional de mitigación de riesgo para la temporada de lluvia. “Todos saben lo que significa la temporada de lluvia en el estado Aragua, la región es muy sensible, por lo que tenemos que estar prevenidos para esta ocasión. Aquí estamos nosotros, de manera preventiva, adelantándonos a este riesgo y a cualquier circunstancia de desasosiego que pudiera presentarse”, enfatizó.

Gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio



La mandataria regional precisó que desde el gobierno regional se han llevado a cabo jornadas de limpieza, desazolve y rectificación de ríos, diques y quebradas, por alrededor de 30 kilómetros, que comprende el río El Limón, Aragua, Turmero y el río Madre Vieja.



“El hecho de ejecutar estos procesos de limpieza, pueden tener una repercusión muy importante para otros municipios, y seguimos cumpliendo con los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, siempre con esas palabras alentadoras, que nos motiva a seguir trabajo con ahínco y eficiencia”, recalcó.



Carpio hizo un reconocimiento a “los hombres y mujeres, a todas las fuerzas vivas, a las UBCH, a los abuelos, abuelas, niñas, niñas y adolescentes que se han integrado a este movimiento preventivo para la temporada de lluvia que viene”.

Nos estamos adelantando a los acontecimientos, por lo que debemos estar atentos y alerta para afrontar cualquier eventualidad que pudiera presentarse en el estado Aragua. Vamos a ponernos la mano en el corazón para mantener nuestros espacios limpios, ríos, quebradas – apuntó.



La gobernadora relató que recientemente hicieron un sobrevuelo por diferentes zonas y se logró evidenciar algunos tapones en distintas áreas de los caudales, producto de la acumulación de basura. “Tomemos consciencia al respecto”, manifestando, anunciando que en conversación con el ministro Paredes se planteó activar cinco Brigadas Comunales de Obras Públicas en la región y la dotación quedará de parte del Ministerio.

FORMULA PERFECTA



El alcalde Brullerby Suárez, reconoció el trabajo que está realizando el ministerio de Obras Públicas en el municipio MBI, recordando lo sucesos de septiembre del 2020, cuando el ente los apoyó para atender la emergencia.

Los trabajos de limpieza y desazolve que se realizan en el río El Limón se ejecutan desde hace 8 semanas



“Al día siguiente (10 de septiembre) de esa situación sobrevenida, inmediatamente llegó Barrio Tricolor con toda la maquinaria, Min. de Obras Públicas y el ministro Paredes y se desplegaron por todo el municipio, no solamente en El Limón, sino también en La Candelaria donde tuvimos los seis sectores que se vieron afectados y desde entonces han realizado un trabajo extraordinario”, describió.



El mandatario local expresó que hace dos meses aproximadamente le presentaron un plan de prevención a la gobernadora Carpio sobre los puntos críticos en el municipio, “e inmediatamente giró instrucciones y nos está apoyando para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes del municipio Mario Briceño Iragorry”.



Afirmó que los trabajos del río El Limón se vienen ejecutando “desde aguas abajo, específicamente de Cavim”.



“Además, se han limpiado 3.5 kilómetros de canales. Ya ejecutamos la limpieza en la laguna Los Mayas, así como del canal de agua de lluvia de la avenida principal de Caña de Azúcar y de la avenida 10, estamos trabajando actualmente en el canal de la avenida 4; vamos también al de la Trinidad y todas las quebradas de la parroquia El Limón”, mencionó.



El alcalde reconoció el trabajo de la fuerza de trabajo conformado por el ministerio de Obras Públicas, Barrio Tricolor, la gobernación del estado Aragua y también de los Bomberos de la región, Protección Civil, Ecosocialismo, Inparques y el Poder Popular (a todos sus voceros y voceras).

El operativo nacional de la mitigación de riesgo para la temporada de lluvia fue desplegado en todo el país



“Tenemos un municipio que por la bendición de estar rodeado por el Parque Nacional Henri Pittier tenemos cuatro mini cuencas activadas, por lo que debemos seguir comprometidos para realizar el trabajo preventivo, hermanados en esa formula perfecta planteada por nuestro presidente Maduro, en una sola gestión, con el gobierno nacional con todas sus instituciones, con el apoyo de nuestra gobernadora Karina Carpio, y nosotros, desde la alcaldía, con todo el esfuerzo para seguir venciendo y cada día ser más eficiente”, aseveró.

HBRI | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA