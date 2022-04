EMPRENDIMIMIENTOS Y EMPRENDEDORES

“Lo hacemos con amor”



Ramón Valero, junto a su esposa, comenzó a vender arepas por las inmediaciones del otrora elevado del Terminal de Maracay, en la avenida Constitución con Fuerzas Aéreas. Con una cavita, bien temprano, salía desde su casa para iniciar la faena, que día a día le dio reconocimiento ante su asidua clientela, como aquellas que transitaban por el lugar.



Hoy en día, este personaje tiene un puesto dentro del Terminal, Mini Lunchería “El Gordito”. Somos emprendedores, comentó, fuimos dando paso a paso y logramos instalar un pequeño negocio que nos ofrece grandes satisfacciones.



“Actualmente se incorporaron nuestros hijos, por lo que estoy seguro que este emprendimiento va a largo plazo. Lo hacemos con amor; lo que se inició como un sueño, en estos momentos es palpable. Vamos para grande, en eso confío”.



Ramón señaló que el éxito que han obtenido -son 30 años vendiendo arepas- se debe a la perseverancia y en respaldar al pueblo -porque este negocio es por el pueblo. “Nos paramos muy temprano, 3:30 a.m. e iniciamos las labores. Aquí la atención es primordial, por lo que ofrecemos precios accesibles, además la sazón es el otro secreto. Vimos la oportunidad, la analizamos y esta es la realidad. Dependiendo del día, vendemos entre 80 y 100 combos (2 arepas con jugo)”, apuntó.

“Capacitarse periódicamente”



En medio de la pandemia, por la incertidumbre y la ansiedad me dio por hacer dulces; a mis hijas le encantaban y compartían con los amiguitos, luego comencé a venderlos en la urbanización donde resido y a los vecinos les gustó; se nos prendió la chispa y comencé a elaborar por encargo postres grandes y tortas, comparte Yelis Fernández, gerente de @Dulce_encantoVYG.



“Mi emprendimiento básicamente es la repostería. Tenemos más de un año en esto y nos ha ido bien. Comencé a capacitarme más, buscar información y realizar algunas pruebas, con el propósito de ir mejorando mis productos. Inicialmente todo es difícil, hay días buenos, otros malos, pero lo importante es darse a conocer para ir posicionándose en este oficio”, resaltó.



La constante demanda te motiva a capacitarte periódicamente, porque diariamente aparecen técnicas nuevas y métodos novedosos, subrayó.



“En este corto tiempo, ha permitido dotarnos de mejores equipos, eso es lo importante, porque este negocio familiar, que ya es propio, nos está llevando a ampliar; este es nuestro trabajo, estamos 100% comprometidos y buscamos la manera de mantener siempre la calidad para que el cliente esté siempre satisfecho”.



Me estoy formando como Chef Pastelera, eso puede darle una idea a los nuevos emprendedores hacía donde va un proyecto de este tipo, por ello les recomiendo preparación, paciencia y creer en sí mismo para no desmayar.



Yelis no niega que tuvo sus temores al comienzo, pero aseguró que siempre hay que tener la certeza que todo saldrá bien. “Uno controla ese temor, por ejemplo, en diciembre nos fue muy bien con los panes de jamón, los que nos dio impulso de confianza. Mis hijos trabajan conmigo, mi compañera de trabajo, mi esposo que es nuestro contador (profesional en el área); estamos enfocados en establecer un negocio más grande, porque prácticamente no nos damos abasto”, recalcó.

“Aprendimos a emprender”



Melany Avendaño de @ArreglosAkm, junto a su hermana, y bajo la mirada orientada de su madre, iniciaron formalmente hace más de un año un emprendimiento ligado a los arreglos con globos, dulces y decoraciones.



Es quien dirige las redes, además de llevar la batuta en los arreglos. “Iniciamos en pancartas y realizando pulseras que estaban en tendencia y a medida que pasaba el tiempo comenzamos a realizar arreglos, tortas y decoraciones, aprendimos a emprender”.



“Queremos emprender con otras cosas relacionadas al área, dictar cursos presenciales en Maracay y seguir con los arreglos”, apuntó la chica.



Dice que siempre tienen ideas nuevas, por lo que tratan de innovar y asumir cosas que estén en tendencias.



“Comenzamos por Instagram que tenía mi mamá, recuerdo que sumaba como 100 seguidores y en estos momentos vamos por 46 mil.

“Preparación y organización”



Carla Pariata, gerente de ventas y dueña de la empresa Aislamientos Térmicos SADO C.A., afirmó que el negocio hoy en día comenzó como emprendimiento. “Fabricamos, instalamos y realizamos mantenimiento a cavas cuartos y en esto ya tenemos más de ocho años en el mercado”.



Trabajamos constantemente para brindar un mejor servicio y ofrecer las mejores opciones a nuestros clientes, destacó la gerente, quien con empeño y respaldo se abrió camino entre los hombres que son parte de la empresa.



“El trabajo en equipo permite que uno se abra paso en una labor que se puede considerar sólo es ejecutada por caballeros. En esta empresa hay mucha empatía, por lo que considero que ello y el trabajo en conjunto ha permitido a @refrigeracion_sado conseguir la aceptación de los clientes periódicamente”.



Precisa que la labor que han asumido no se puede realizar de manera empírica. “Hay que actualizarse en este mundo tan avasallante en materia tecnológica e innovación, todo tiene que ser muy bien estudiado porque cada producto tiene una característica especial”.



A los nuevos emprendedores les recomienda mucha preparación y organización, además de paciencia con los clientes, “que aunque ellos siempre tienen la razón, es importante articular para ofrecerle un consejo o una recomendación”.

“El éxito lo determina el tiempo”

El emprendimiento de Ana Gabriela Escalona nació de la necesidad de hacer algo diferente, creativo, bonito y sabroso; tiene que ver con repostería, además de la preparación de pasapalos dulces y salados.



“Fui manualita por muchos años y eso lo he aprovechado en este proyecto. Me motivé en casa, por hacerle cosas distintas a mi hijo y sobrina, y desde entonces comencé a emprender”, resaltó la voz líder de @AnaGabyArte.



“No soy la jefa, soy parte de un equipo, que por cierto, el trabajo en conjunto es un aspecto muy importante en un negocio de este tipo, si no lo hay o no se valora, es difícil salir adelante. En mi caso, me encanta la inteligencia de quienes me acompañan, mi nombre es el trabajo, pero mi nombre también es mi hijo (Víctor), esposo (Endry) y de mi amiga (Emily); todos ellos me dan fortaleza y considero que ha sido un factor para consolidar este proyecto”, detalló.



Este emprendimiento, aseguró, va hacia un futuro mejor a mediano plazo. “Ya pensamos en ser más físicos, tangibles, no ser sólo virtual. Queremos que nuestro público llegue directamente en la necesidad de buscar algo rápido y práctico para disfrutar”.



El éxito lo determina el tiempo, por lo tanto no se puede dejar pasar. El tiempo y la constancia son baluartes para alcanzar los mejores resultados; todos los días hay que levantarse a trabajar; el emprender comienza desde casa, es el puesto de comando ideal para realizar el plan de trabajo”, puntualizó Ana Gabriela.



La expresión “algún día” no va en esto del crecimiento, hay que ir para adelante, moverse, no con desespero, pero si con confianza, es necesario arriesgarse, mantiene la emprendedora.

“Diagnosticar nuestro mercado”

Comenzamos experimentando, develó Anny Avendaño de @ArreglosAkm. “Nos apegamos al recurso de prueba y ensayo para diagnosticar nuestro mercado”, enfatizó la joven, encargada de elaborar y decorar las tortas y preparar los arreglos frutales.



“Al principio tuvimos tropiezos, pero luego fuimos mejorando, eso nos enseñó a cambiar algunas formas de diseños, realmente fuimos aprendiendo. Los tropiezos no pueden verse como negativos, porque ellos nos enseñan a prepararnos más, estudiar e investigar, incluso a buscar recomendaciones. Y ahora lo hacemos mucho mejor”, manifestó.



Nuestra idea es tener nuestra propia tienda física, actualmente trabajamos en espacios de la casa. Aspiramos algo más grande. Este emprendimiento es familiar; estamos mi hermana, mi mamá y yo, puntualizó Anny.

“Buen ánimo”

“Se tiene que tener un bueno ánimo, eso juega un papel bien importante al momento de preparar las tortas o de realizar cualquier otro oficio”, destacó Dinorailis Abreu de @Dulce_encantoVYG. El producto puede quedar muy bien de sabor, pero si estás desenfocado por algún conflicto, influye para que el pastel no crezca, parece mentira, pero es una gran realidad, apuntó.



Ella es la encargada de realizar todos los pasteles, en el cumplimiento de la primera fase del negocio, así como los ponquecitos, las tortas tres leches, las marquesas de chocolate y la chocolatería.



“Hay que estar motivado para que el trabajo quede como se aspira. El humor es importante, es mi recomendación”.



En relación al emprendimiento que es parte, la chica manifestó que están encaminados; “tengo confianza que creceremos, con mucho más personal, porque la demanda de nuestros productos así nos lo exige”.



Cuando se desea emprender, dijo, no nos podemos quedar sólo con la idea o con las ideas. “No hay porque quedarse estancados en los pensamientos, deben atreverse, arriesgarse, porque en estos aspectos está el éxito, tienen que lanzarse al agua, hay que confiar en uno mismo y en quienes te acompañan en el proyecto”.

“No hay porque detener las ideas”

Yamileth González, es la jefa de la Empresa Sabor Nativo 22. “Mi proyecto surge como ha pasado con otros emprendedores, por la situación país y por la pandemia que nos ha arropado a todos y desde casa comenzamos a elaborar helados, quesillos, ponquecitos, tortas y pasapalos”.



Ella está enfocada en la gastronomía artesanal, pero su especialidad está en los helados y quesillos. “En el mes de septiembre no tenía nevera y el alcalde Brullerby Suárez me regaló una, la cual se me ha hecho pequeña porque tengo mucha demanda”.



Destacó que se está formando en Inces La Candelaria, porque ella se ve proyectada como una emprendedora exitosa. “No hay porque detener las ideas, hay que hacer realidad los sueños, que no se queden los proyectos en cuatro paredes. Hay que ser atrevidos, creativos, proactivos”.



Actualmente Yamileth está en los trámites administrativos porque el propósito es conformarnos como una empresa solvente y con compromiso, en beneficio de la familia, de la comunidad y por supuesto del país.

“Es un emprendimiento familiar”



Mayra Pariata, representante de Creaciones Tamaca Venezuela, describe que es un emprendimiento que comenzó hace 14 años.

“Tiene que ver con diseño y elaboración de accesorios para damas, caballeros y niños, también en el área de la orfebrería, es decir, trabajamos con metales para generar zarcillos, anillos y collares; últimamente emprendimos con los textiles, por lo que elaboramos accesorios bien versátiles y muy cómodos para las mujeres y los hombres del día de hoy, que es el buff, una prenda que se coloca en el cabello, usarla como tapaboca o en un ambiente deportivo”, describe.



Es un emprendimiento familiar, asevera con convicción, “que cuenta con un excelente equipo conformado por mis hermanas, cada una se ha especializado en un área específica y podemos en estos momentos ofertar una gama de productos a la población en general. Primero comenzamos trabajando para damas, luego incorporamos accesorios infantiles y ahora diseñamos para caballeros con los buff”.En el inicio nos proyectamos en un círculo cerrado, como una forma de ir estudiando el mercado, por medio al debido uso de las redes sociales @creacionestamaca (en IG y FB) nos proyectamos, y gracias a ello, aumentamos los “#tacamalowers” y hemos ido creciendo como proyecto.



“Tenemos planes para la marca. Marzo también es el mes aniversario de Tamaca, por lo que pensamos en una redefinición de la marca y también estamos apostando a los textiles, no sólo el alambre y el metal, sino también a la manufactura de hilos, fibras, telas y otros materiales, piezas elaboradas por venezolanas con características de nuestra idiosincrasia”, apuntó.

“Articulamos con las comunidades”



El abogado Henry Gil, que conforma el CFS Construcción del estado Aragua, refiere que están impulsando y consolidando desde Inces, la unión entre la comunidad y las instituciones de Estado, enmarcado en el decreto de la emergencia económica y de la nueva Ley para fomentar y desarrollar los nuevos emprendimientos, están aprovechando todas las condiciones para la producción integral.



“Gracias al llamado del presidente Nicolás Maduro de motivar a un sistema de producción en todos los espacios, desarrollamos la producción agrícola, cunícula, de ganado porcino y estamos impulsando la producción de aves”, aseguró.



Explicó que tienen el impulso y el liderazgo de los emprendedores del municipio Mario Briceño Iragorry, abrazado de las manos del gobierno local en la figura del alcalde Brullerby Suárez, por lo tanto, fortalecen la formación técnico-práctica para gerenciar proyectos, formular los mismos, administrar empresas para el impulso productivo, porque no es solamente formar, sino cómo gestionar lo que producimos, y vamos desde la simple producción de cualquier rubro como tomate y berenjena, pero también de la parte textil o gastronómica (pastelería, panificación, en electricidad (reparación de bombillos ahorradores).



El Inces cumple un rol fundamental en este proceso de dirigir la formación y encaminar el proyecto de emprendimiento para dar respuestas contundentes a esta crisis económica. “Con orgullo articulamos con las comunidades y con todos los que desean emprender, tanto para formarlos y orientarlos”, sentenció Gil.

“Aspiro que mi ponche salga del país”



“Yo hago ponche artesanal; Lo hacía sólo para mi familia en navidad y nunca pensé que elaborarlo como producto iba a ofrecer resultados satisfactorios. Mi hija se quedó sin trabajo y ante la difícil situación económica por la que atravesamos en el país, además de las circunstancias por la pandemia, me propuso la idea de preparar la bebida para sacarla al mercado. Solicitó un dinero prestado y me dijo vamos a trabajar con esto”, cuenta Nubia Palacios, emprendedora.



Recuerda que comenzó a venderlo en la cuadra donde vive, “porque pensé que los únicos que podían dar el visto bueno, eran los vecinos, y se los ofrecí”. Inces hizo una exposición artesanal para emprendedores del municipio MBI y entonces me invitaron y el resultado fue sorprendente, narra.



Nubia relata que participó en el Teatro de la Ópera en una exposición con la gobernadora Karina Carpio y el embajador de la India, Abhishek Singh. “Tengo esperanza de continuar creciendo con mi emprendimiento, por ello tengo fe en los créditos para trabajar desde el hogar. La idea es crecer, evolucionar en nuestro proyecto. Si nosotros producimos, estoy segura que es un aporte para el crecimiento de nuestra economía”.



Ya tengo mi Pymi, expone, señalando que está en el proceso de carácter legal para darle más fuerza y proyección a su emprendimiento. Aspiro que mi ponche salga del país, sé que ya pasó a través del embajador, Abhishek Singh, quien se llevó una muestra, por lo que mi sueño comenzó hacerse realidad”.

“Estamos consolidando el emprendimiento”



Gracias el arrojo de su padre, Gabriel Aguilar, junto a su familia, está al frente de Industria Prosport, negocio donde confeccionan franelas, shores y sweaters.



“Con mucho esfuerzo este proyecto comenzó hace más de 20 años; hoy en día nos hemos convertido en referencia en el país”, destacó el joven gerente.



Asegura que realizan el esfuerzo necesario para expandirse en toda Venezuela. “Eso es una iniciativa que arrancó de mi papá. Por el momento tenemos un solo espacio físico (sitio en el cual está el taller), pero muy pronto llegaremos al centro de la ciudad, porque estamos consolidando el emprendimiento”, detalló.



Aguilar indica que el emprendimiento se entiende como idea, oportunidad y trabajo, por lo que considera, “es necesario enfocarse en lo que realmente se desea conseguir. Si el objetivo es consolidar la iniciativa, es necesario asumir responsabilidades y esforzarse para lograrlo”.

HBRI | elsiglo

Fotos | Joel Zapata