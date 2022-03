Emprendedores creativos: de la idea al diseño

Todo emprendedor se destaca por tener un toque creativo, en este sentido la creatividad se convierte en la característica más fundamental del emprendimiento, aquellas personas que poseen talento en sus manos para crear o diseñar desde manualidades que van desde el detalle más simple hasta obras de artes merecedoras de los más grandes galardones.

El arte de crear con las manos es considerado un “don” desde el punto de vista antropológico, es considerado como uno de los elementos que elevaron al hombre de las cavernas a la modernidad. Dicha habilidad se convirtió en el génesis de las artes; desde aquellos seres prehistóricos que creaban arte rupestre, hasta las artes modernas como expresión máxima de la civilización.

Oswaldo Chirinos, quien se dedica a la lutería “creador” de diversos instrumentos musicales tales como arpas y cuatros, desde hace más de 30 años, nos cuenta que no ha sido fácil la travesía, pero con perseverancia ha sabido subsistir en el tiempo, “yo me inicié desde muy pequeño, este talento viene de familia, ya que mi primo se dedicaba a esta labor, yo le mandé a reparar mi cuatro y como veía que no me daba respuesta tomé la iniciativa y comencé a reparar mi instrumento”.

“Pienso que con el talento se nace y humildemente he tratado de enseñar este oficio a más personas, no es fácil, el trabajo comienza desde la elección de la madera hasta el proceso de armar el instrumento, es algo satisfactorio que alguien toque o le de uso a un cuatro que yo mismo ensamblé”, relató.

Para Chirinos, la clave para conseguir el éxito en cualquier emprendimiento es confiar en Dios, siempre teniéndolo por delante antes de comenzar cualquier diseño, “lo que es para uno, es para uno, el proceso de inicio es duro, se pueden presentar mil y una dificultad, pero con Dios siempre se sale a delante, la situación no está fácil y el comercio ha decaído, pero siempre sale algo, siempre llega un cliente para realizar alguna reparación o algo”.

El orfebre destacó que trabajar con madera te la da oportunidad de diseñar de acuerdo a tu pensamiento sin límites de creatividad, “jugar con las formas y que todo coordine de manera armónica es lo que se busca, yo seguiré enseñando a los pupilos a través de talleres que van desde la creación de instrumento hasta la ejecución, preparación y tocado del mismo”, finalizó.

