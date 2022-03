Emprender en tiempo de pandemia

Debido a la crisis económica mundial ocasionada por la pandemia de la Covid-19, las dudas y el escepticismo frente a la economía global no han hecho sino aumentar, muchos profesionales de diferentes áreas se han visto obligados a emprender un negocio para así poder tener un ingreso debido a que la situación cada día se complica más.

Francis Padrino

Francis Padrino, quien posee un emprendimiento llamado ‘Mimos y Delicias Gourmet’, destinado a la venta de desayunos sorpresas con serenatas, comentó que los inicios son difíciles, mantenerse también lo es, pero más difícil es reinventarse para que el negocio no se vea en la obligación de bajar su santamaría, “como a muchos profesionales, me vi en la obligación de buscar el sustento en otras áreas, soy profesional del Derecho y Técnico Superior en Administración y debido a la pandemia algunos trabajos se restringieron, entre esos el mío, por eso había que buscar una alternativa y no tenía claro que podía realizar”, comentó la emprendedora.

“La idea de mi emprendimiento sale de un regalo que le quise hacer a una amiga, yo había comenzado a realizar algunos pancitos para nuestro consumo, esa receta recuerdo que me la facilitó otra amiga, además, durante la pandemia tuve la oportunidad de participar en un curso vía online para afinar algunos detalles que no me quedaban claros, aprendí muchas cosas, sé que me falta mucho camino por recorrer, pero poco a poco voy mejorando”, narró.

Por último, Padrino mandó un mensaje a esos nuevos emprendedores que hoy día están a punto de iniciar un negocio, “siempre se puede, siempre hay gente que nos quiere y nos puede ayudar, no debemos tener miedo de pedir ayuda, debemos intentar, siempre prepararnos para ser cada vez mejores, sabemos que al principio será todo un constante aprendizaje, pero podemos mejorar, deben animarse a dar el primer paso”.

Para Emily Bolívar, quien es enfermera de profesión, actualmente encargada de “Delicias Enmanuel”, emprendimiento que ejecuta desde hace más de dos años, el mismo que nació durante la pandemia, “mi negocio es mi segundo hijo, esta idea surgió tras la pandemia, necesitaba generar ingresos, pero no tenía iniciativa de trabajarle a alguien, yo me la pasaba creando, soñando y anhelando con montar mi propio negocio, ser mi propia jefe, tenía conocimientos en cuanto al tema de los ponquecitos y es el mismo cliente, quien me ayudó a crecer como negocio, ya que cada día te exigían más”.

Bolívar tiene en cuenta que en la actualidad hay mucha competencia en el mercado, “llegó un momento en el que me vi obligada a reinventarme, es decir, agregar más productos al catálogo, más pasapalos, postres dulces, mi comienzo fue difícil, había días que realizaban ponquecitos y no vendía nada, se me quedaban, eso desmotiva mucho, pero es ahí cuando uno tiene que seguir intentando y no decaer”, acotó.

Aunque para muchos la pandemia fue una etapa de crisis y de angustia, para la encargada de Delicias Enmanuel fue un impulso enorme, “las personas me hacían pedido durante la pandemia y tenía que salir a entregarlos, tuve buenos ingresos, fue un boom, eran encargos tras encargos, mientras había personas que no tenían trabajo yo estaba generando dinero”.

“Mi meta es tener mi propio local, montar mi pastelería, ser generadora de empleo, sé que con la ayuda de Dios lo lograré, para esos nuevos emprendedores, lo importante es la constancia y disciplina, y siempre tener a Dios en cada paso que decidas dar como guiador y protector”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA