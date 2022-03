El colombiano Nairo Quintana (Team Arkéa) explicó que en las dos jornadas que quedan de la Volta a Catalunya “habrá ataques de diferentes lados y cualquier cosa puede pasar”; tras perder el viernes el maillot de líder por un segundo a causa de que el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates) bonificó en un esprint intermedio.

FOTO : REFERENCIAL

“Tenemos la confianza de que estos días con lluvia nos ha ido bien. Lo intentaremos, no sé cómo lo vamos a hacer. La idea es ir bonificando si se puede y mañana (domingo) está claro que va a haber guerra de todo el mundo”; añadió el segundo clasificado en la general ante los medios presentes en la Volta antes de tomar la salida de la quinta etapa, con inicio en Salou y final en Cambrils.

El recorrido tendrá tres puertos, uno de primera categoría y dos de segunda, y la jornada transcurrirá bajo la lluvia y un ambiente frío. “Es un recorrido bastante particular, con carreteras estrechas y para arriba y para abajo. Hay mucha curva también”; analizó Quintana.

En todas las etapas de la edición de esta Volta se han podido ver aficionados y banderas colombianas para animar al corredor de 32 años; algo que agradece.

“Siempre lo repito. Es el premio más grande que he ganado en el ciclismo. Tener tanta afición y amantes del ciclismo que me siguen y que realmente me quieren. Mis pedaladas van por ellos”; sentenció.

EFE