elsiglo celebra sus 49 años apoyando el emprendimiento

Como mucho amor y dedicación, todos los días el diario elsiglo da su máximo esfuerzo para hacer llegar a todos los habitantes del estado Aragua y la región central del país, la información veraz, oportuna y de calidad que merecen, sea vía prensa escrita o por nuestras plataformas digitales.

Y como ya es costumbre que en cada aniversario de esta casa editorial, el equipo reporteril prepara una edición especial enfocada a una temática de relevancia, tal como se hizo el año 2021 que gracias al esfuerzo y dedicación de los participantes de esta iniciativa, nuestro seriado “Más Allá de la Pandemia”, fue la ganadora del Premio Nacional de Periodista “Simón Bolívar”, mención Periodismo Impreso, por su dedicada y meticulosa investigación sobre el impacto del Covid-19 a un año de su llegada en la vida de los aragüeños.

Para esta nueva entrega, y bajo la dirección de Johnny Ozalh y Luis Quintero, se decidió abordar el tema que está en auge en estos momentos, que es del emprendimiento, seriado que lleva por nombre “Tiempo de Emprender”, una temática propicia que servirá de antesala para nuestro 50 aniversario, donde ofreceremos detalladamente el significado y como desarrollar las nuevas actividades económicas.

En esta ocasión se desglosará en 4 módulos temáticos, donde se destacan las fases de inicio del emprendimiento, sus bases jurídicas para constituirlo, los pasos a seguir para conseguir el financiamiento y como hacerlo conocer por los medios de comunicación disponibles.

MÓDULO 1: DEL SUEÑO A LA IDEA

Es importante destacar, que la ola de nuevos emprendedores, comenzó durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19, en donde los venezolanos y los habitantes del estado Aragua buscaron que hacer, se las ingeniaron para buscar unos ingresos extras a sus hogares.

En esta primera parte de nuestro seriado, comenzaremos definiendo lo que es un emprendimiento, conceptos esenciales para que la gente aprenda más sobre que es este tema de relevancia hoy en día en la sociedad venezolana.

Para ello recurriremos a especialistas en la materia donde relaten cómo iniciar un emprendimiento y las barreras que deben afrontar las personas para ejercerlo, destacando las primeras etapas que deben afrontar.

Seguidamente, se recopiló la experiencia de aquellos que con mucho riesgo comenzaron su camino hacia el emprendimiento, donde destacaron sus historias de vida y como fue ese proceso para constituir su sueño.

En este contexto, el licenciado Hernán González aprovechó al máximo cada entrevistado en sus innumerables visitas a las comunidades de la ciudad del municipio Girardot, Mario Briceño Iragorry, con el fin de llevarle al lector esta valiosa información.

“Más que todo fue basarnos en el inicio del emprendedor desde que tiene la idea y hacia qué camino va encaminar dicho emprendimiento”, explicó González.

Asimismo, el periodista manifestó que durante su indagación, pudo escuchar los inicios de cada negocio de quienes decidieron asumir este reto de vida, reflejando las trabas y como siguen manteniéndose a flote. “Hablaron de cómo fue su estructura desde que nace la idea hasta la parte que ya tiene la empresa como tal”, agregó.

De manera personal, González describió esta experiencia como gratificante, ya que al tener contacto con los emprendedores pudo, aparte de llevarse la información, esa energía positiva que ellos resaltan.

Finalizó su intervención diciendo que tuvo la receptividad de todos los emprendedores, quienes expresaron sentirse agradecidos por tomarlos en cuenta. “Ningún otro medio se ha dedicado a este tema a profundidad, y por eso en esta edición especial lo dedicaremos a ellos”, concluyó.

MÓDULO 2: LA CONSTITUCIÓN DE UN SUEÑO

Como bien se sabe no hay impedimento para empezar a funcionar estos sueños y un claro ejemplo son los venezolanos que diariamente se rebuscan para sostener a sus familiares.

No obstante, los emprendedores quienes ejercen de manera informal, quizás no percibirán los mismos beneficios cuando tienen formalmente constituido sus negocios.

Por esta razón, el siguiente módulo hablaremos sobre los pasos a seguir para legalizar un emprendimiento, siendo esto esenciales para muchas bondades dentro de la actividad económica.

En este sentido, los licenciados Daniel Mellado y Lino Hidalgo recopilaron toda la información posible para que los emprendedores puedan formalizar sus sueños, iniciando primero un desglosamiento de las leyes, iniciando por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las demás bases legales que la conforman.

Asimismo, se describió los pasos a seguir para que los interesados sepan qué hacer a la hora de constituir un negocio o una empresa como tal.

Sin embargo, el reto para el equipo periodístico fue complejo, pero no imposible y de acuerdo a Daniel Mellado, quien desde sus trincheras en el eje Este del estado Aragua, que como “todos los trabajos especiales, siempre tendrá su grado de compromiso y complejidad”.

“Fue un poco tedioso, pero no hay nada que nosotros no plantemos, y podamos cumplir. Las fuentes que consulté hicieron los enlaces necesarios para yo conseguir la información, quedando reflejado que todavía creen en nosotros, creen en elsiglo, creen que somos una referencia en el país”, comentó.

El comunicador aseguró que el tema del emprendimiento es algo que se maneja mucho por esos lares de los Valles de Aragua, sobre todo a la hora de la legalización de los sueños de las personas.

“Son contados los emprendedores que han realizado el proceso de formalizar sus negocios. Sin embargo, están esperanzados en hacerlo debido a todos los movimientos y las gestiones que están realizando para apoyarlos, ya sea conseguir financiamiento, programas o cualquier beneficio”, dijo.

Expresó su satisfacción de llevar a cabo esta temática, quien además considera de innovadora como siempre está acostumbrado elsiglo en cada seriado con motivo a su aniversario.

MÓDULO 3: EN BÚSQUEDA DEL SUSTENTO

Hay dos formas de levantar un emprendimiento, con un capital propio o solicitándole un préstamo a un amigo o pariente. Lo que si es claro que el dinero es fundamental para no sólo poner en marcha un sueño de esta magnitud, sino ir más allá y pensar a futuro.

En este módulo, la licenciada Karla Trimarchi y Mónica Goitia, se enfocaron en buscar ese sustento fundamental para cualquier emprendedor, y son aquellos que estén constituidos formalmente los que tienen más posibilidad de acceder a esos préstamos que puede ofrecer la banca pública o privada.

“Es de gran importancia, ya que ayuda a los emprendedores a mantenerse en el tiempo, no es sólo emprender por hacerlo, es mantenerse, que sus emprendimientos perduren en el tiempo y sean rentables para ellos y sus familias. Por ello les entregamos algunos tips para que les ayude en el área financiera”, explicó Goitia.

Por otra parte, Trimarchi aseveró que fue una labor ardua encontrar la información sobre esta temática, argumentando que la banca pública en la nación aún no ha desarrollado los mecanismos para fortalecer estos préstamos.

Pero para el equipo femenino de este seriado, nada es imposible, y lograron sus objetivos. “Se contactó a un economista para que nos hablara del tema financiero, pero aún así es súper difícil de conseguir estos datos, ya que todavía no está desarrollada y hay mucho desconocimiento sobre este tema”, comentó Trimarchi.

Ambas periodistas pudieron recolectar testimonios de gente talentosa que explotaron al máximo sus dotes, y se las ingeniaron para continuar a flote manteniendo sus negocios en esta cambiante e inestable economía del país.

Trimarchi expresó su satisfacción de conocer a esos emprendedores, quienes valientemente han asumido ese riesgo de mantenerse a flote. “Sobre todo saber cómo han hecho para reunir, para poder hacer su emprendimiento y todo lo que han pasado para salir adelante en esta crisis no sólo económica, agravada por la pandemia”, dijo.

Por su parte, Goitia relató que dentro de este seriado, hay testimonios que demuestran la perseverancia de los venezolanos y siguen echando pa’ lante por ver a sus familiares felices.

“Una de las entrevistadas nos relató que le tocó cambiar su oficio, se dedicaba a vender tortas y como llegó la pandemia del Covid-19, las ventas bajaron, decidiendo reinventarse y empezar a trabajar con llaveros decorativos. Todo tiene una motivación y una finalidad, como la misma entrevistada me dijo: ‘el tiempo de Dios es perfecto’. Entonces en vez de buscar problemas o sentirse mal, continuó y por supuesto con más fuerzas”, relató Goitia.

Finalizó haciendo una reflexión sobre la realidad que vive este prestigioso medio de comunicación y lo fundamental de que aquellos emprendedores sigan de pie como esta casa editorial.

“Por eso es especial que esta edición aniversario sea dedicado a aquellos que continúan perseverando y luchando, es un homenaje para ellos, ver más allá de lo negativo y todo lo malo que dejó la pandemia del Covid-19, que es importante recordar que todavía no ha terminado”, concluyó.

MÓDULO 4: COMERCIALIZACIÓN

Teniendo claro estos 3 primeros pasos, los emprendedores sea como sea buscan la forma de exhibir sus productos finales, para así captar a potenciales clientelas aprovechando los diversos recursos comunicacionales existentes.

En este módulo, el licenciado Mauricio Bolívar recopiló todos los datos necesarios para que los emprendedores aprendan a comercializar su mercancía, destacando el uso de métodos comunicacionales naturales como aprovechar al máximo los avances tecnológicos.

“Tiene que ver principalmente con la comercialización de los emprendedores y muchos de ellos no tienen negocios establecidos, todos lo hacen desde su casa. Entonces han aprendido con estrategias de comunicación modernas, como el uso del WhatsApp o las redes sociales como Instagram, donde ponen muchas fotos de sus productos”, comentó el comunicador.

Asimismo, Bolívar recalcó que los emprendedores aplican el método de referencia vía personal, ya que como sus vecinos más cercanos son sus principales clientes, ellos ayudan al emprendedor a difundir la calidad de su producto. “Son sus principales clientes y son ellos quienes le hacen la publicidad o lo refieren a otras personas”, dijo.

El periodista afirmó que fue un poco engorroso buscar la información, ya que dependía de la disponibilidad de las personas que tienen sus negocios. “En muchos casos te decían que hoy si o cuando tu llegas están atendiendo un cliente y no nos puede recibir”.

Sin embargo, Bolívar aseguró que las entrevistas con cada uno de los emprendedores que pudo contactar han sido enriquecedoras, que demuestra el lado creativo de las personas.

“También me tocó recopilar información sobre los programas del Estado en cuanto a la difusión de la comercialización de los emprendedores, como por ejemplo con el portal Vitrina Venezuela, prácticamente para tener una base informativa, ya que esto sirve para que las personas puedan visualizar sus proyectos por varios rincones del planeta”, dijo Bolívar.

Finalizó agradeciendo la oportunidad de formar parte de este nuevo seriado, manteniendo altas expectativas que el lector le va a gustar esta temática.

EL EMPRENDIMIENTO VISTO TRAS LA LENTE

No se puede concluir, resaltando las apreciaciones del fotógrafo del icónico edificio azul, Joel Zapata, quien en cada una de las entrevistas que estuvo, pudo captar las actividades económicas de cada uno de los emprendimientos que existen en el estado Aragua.

“Es impresionante como la gente busca la manera de ingeniárselas para echar pa´ lante, entendiendo el riesgo y no sólo pude ver emprendimientos desde la casa, sino en los campos y en los lugares que no me imaginaban que emprendían”, dijo el gráfico.

Por esta razón, expresó que es muy excepcional esta experiencia que compartió con el equipo periodístico, sintiéndose orgulloso de volver a formar parte en una edición aniversaria.

SIGUIENDO A LOS EMPRENDEDORES DESDE LOS MEDIOS DIGITALES

Para finalizar, desde hace semanas, el equipo de medios digitales del diario elsiglo, se han mantenido constante de captar a esos potenciales emprendedores, quienes nos escribían desde las redes sociales.

Entre sus rutinas diarias, dedicaron su tiempo para elaborar los post necesarios para dar a conocer esta nueva edición, y con la ayuda de la edición audiovisual, sintetizaron ese arduo trabajo que le llevó horas al equipo reporteril realizar.

De igual manera, hay que destacar la labor que hizo el equipo de Corrección y Diagramación, quienes al igual que los periodistas pulieron dichos materiales para que salgan a la perfección, para así los lectores y usuarios digitales puedan disfrutar de esta edición.

Pronto verán publicado en nuestras próximas ediciones, estos trabajos que con mucho amor y cariño ha realizado elsiglo en sus 49 años, esperando que sea de gran aprovecho para todos nuestros lectores que quieran impulsar sus negocios en estos tiempos de emprender.

LINO HIDALGO | elsiglo