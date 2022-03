Este miércoles, el gremio de jubilados y pensionados salieron nuevamente a las calles en una protesta pacífica frente a la sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Maracay, municipio Girardot, esto con la finalidad de exigir al ejecutivo regional y nacional, mejores condiciones salariales que les garantice a ellos y sus familiares tener mejor calidad de vida.

Al respecto, Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados del estado Aragua, informó que en dicha protesta participaron 46 organizaciones gremiales y sindicales, “entregamos un documento contentivo de todas las reivindicaciones que aspiramos los trabajadores jubilados y pensionados, entre nosotros logramos la unidad y entender que es necesario luchar para alcanzar nuestras reivindicaciones”.

Aguilar destacó que no rechazan el aumento de sueldo anunciado en días pasado por el Ejecutivo nacional, sin embargo, a su criterio el mismo es insuficiente, “el salario no corresponde con nuestras exigencias, además estamos solicitando una seguridad social que se enmarca en los problemas del HCM, servicios funerarios, recreación y a los más de 400 mil trabajadores que se encuentran en el exterior y desde el año 2015 no han cobrado”.

Asimismo manifestó que la lucha servirá como un instrumento para que el 45% de los trabajadores reciban asistencia de salud, “tomaremos en consideración los trabajadores informales, por ellos hoy ratificamos que vamos a seguir en la pelea, dando la cara y en las calles para que nuestras exigencias sean escuchadas y resueltas”.

Por su parte, José Colmenares, jubilado, destacó que en los últimos años los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela han recibido los embates de la inflación, “el Gobierno nacional nos ha eliminado todas las cláusulas socioeconómicas desde el 2007, por lo que desde ese año tenemos unos salarios de hambre”.

Recalcó que se encuentran en las calles solicitando salarios justos, “aunque el aumento fue alto, la realidad es que con eso no se consigue nada, hemos luchado para que a nivel de la inflación no sea igual al salario, además que nuestras cláusulas sean restituidas, ya que son los derechos de los trabajadores”.

Gerson González, presidente del Fetramagisterio, indicó que los trabajadores se encuentran exigiendo el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución de Venezuela, “nos están matando de hambre, nos eliminaron la seguridad social, seguiremos movilizándonos hasta que el Ejecutivo nacional entienda que con un salario miserable no se compra medicinas ni alimentos”.

Por último, González calificó de injusto que los trabajadores jubilados entregaron su vida por el futuro del país, para que en este momento sean mal pagados, “no nos quedaremos de brazos cruzados, necesitamos un mínimo de 400 dólares para poder mantener nuestros hogares”.

