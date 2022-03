El «Estafador de Tinder» fue timado en Instagram

Un mes después el gran éxito que alcanzó el documental El estafador de Tinder en Netflix, el rostro del timador conocido como Simon Leviev y nacido como Shimon Hayut se ha hecho viral alrededor del mundo. Tanto es así que el joven que desde hace años se hacía pasar por millonario para luego desplumar a numerosas mujeres con una poderosa táctica,ya se considera a sí mismo como todo un influencer y celebridad.

Han sido estas ínfulas las únicas capaces de hacer caer a Simon Leviev en la trampa. Usando su propia vanidad como cebo, hace tan solo unas semanas, el donjuán israelí supo lo que era perder dinero a base de engaños. Según el portal de noticias estadounidense TMZ, el hebreo accedió a pagar 6.000 dólares con el único fin de verificar su cuenta de Instagram y la de su novia, la modelo Kate Konlin. Páginas que tienen 45.000 y 128.000 seguidores respectivamente.

La treta comenzó cuando una chica le contactó diciendo que su novio trabajaba en Meta (empresa de Mark Zuckerberg que lleva Facebook e Instagram) y que podía ayudarle a verificar su Instagram y borrar todos los falsos. Al parecer, la mujer realizó previamente varias videollamadas con el timador haciéndole creer que se encontraba en las oficinas del gigante de las redes sociales. Posteriormente, le entregó un enlace solicitándole dos pagos de 3.000 dólares para realizar la acción.

Días después, tras ver que su cuenta no tenía el icono de verificado, Simon sospechó de la estafa. Cuando un colaborador suyo llamó a Meta para comprobar lo que había pasado, el timador se dio cuenta de que había sido timado y perdido sus 6.000 dólares. Actualmente, con la cuenta sin verificar, cosa que ya no sucede con su novia, Leviev busca ser una estrella en una red social que no deja de crear páginas falsas con su perfil y fotos.

¿Un influencer?

El ya conocido como El estafador de Tinderlleva una vida aparentemente tranquila tras haber sido expuesto en el documental de Netflix. Residente en Tel Aviv junto a su novia, sigue exhibiendo una vida lujosa y contando con los mismos amigos y colaboradores. A pesar de que Tinder lo ha vetado de por vida, Simon se sigue declarando como inocente y su vida diaria está muy presente en todas las redes sociales, especialmente en TikTok.

Te recomendamos: Teléfonos inteligentes serán reemplazados por tatuajes electrónicos

Con un número de seguidores sorprendente, Simon Leviev ha decidido ponerse a la sombra de la mala prensa. Actualmente, se considera a sí mismo una celebridad y no desaprovecha ninguna oportunidad para ganar dinero. Su último paso hacia la riqueza ha sido abrirse una cuenta en una app de pago llamada Cameo, donde cobra 200 dólares por mandar mensajes personalizados a fans, como es popular que hagan algunos famosos ahora. Se estima que con esta operación ya ha ganado 60.000 dólares. Suficientes para cubrir el coste de haber sido estafado una única vez.

elsiglo, con información de El Mundo