Dirigencia blanca en Aragua mantiene posición sobre reunificación de AD

La disposición de unidad de Acción Democrática se mantiene en Aragua por parte de algunos de sus dirigentes, pero implícitamente dejan ver que el “posible” acercamiento para fijar un pacto que termine con la división interna no está tan inmediato por el momento.

Desde el pasado viernes se corrió por todos el país un rumor de un posible acuerdo dentro de la tolda blanca, pero en la región aragüeña hay posiciones encontradas, incluso, hay quienes aseguran que la información es falsa.

Pese a que los dirigentes adecos en la entidad afirman la necesidad de consolidar internamente la tolda blanca, también tienen diferencias marcadas que corroboran el divisionismo, y por ende, su militancia, ve desde lejos que sus líderes, por un lado Bernabé Gutiérrez y por otro Henry Ramos Allup, puedan “fumar la pipa de la paz”.



El diputado del Consejo Legislativo del estado Aragua, Manuel Guerrero, secretario general de Acción Democrática en la región, manifestó que hay unas informaciones sobre unas posibles comisiones que están estableciendo unos encuentros para acercarse hacia un punto medio que permitan la participación en los próximos comicios internos, destacando que no hay ningún grupo de contacto.



“Hay que desmentir que no hay una comisión que esté realizando algún planteamiento que haya emergido de esta organización política, aunque eso no implica la posibilidad de que exista un canal de comunicación que catalogamos de necesario y de importante”, apuntó.



El parlamentario regional aseveró que las puertas del partido están abiertas, resaltando que han hecho un llamado a la reconciliación y a la unión. “Acción Democrática no está dividida; en estos momentos hay dos opiniones diferentes en función de cómo debe manejarse la política y el tiempo nos ha dado la razón. Lo que ayer nos separaba era la participación en el proceso electoral, pero hoy estamos convencidos que la ruta es electoral, lo cual celebramos, pero no podemos seguir teniendo un doble discurso, que hoy estoy en contra del sistema, pero mañana me ubico dentro del sistema”, puntualizó.



Guerrero dijo que el trabajo de ahora en adelante no es seguir fraccionando a la oposición, “sino unificarla y el mensaje comienza por casa”. Si nosotros tenemos la capacidad de entendernos, estoy completamente seguro que el pueblo nos va a dar un respaldo mayoritario, como lo ha hecho en otras oportunidades “cuando nos han visto unidos.

No estamos en tiempos de pelear, de conflictos, no estamos en tiempo de divisiones, estamos a tiempo de construir, de avanzar, para poder salir al paso a esta terrible situación que atraviesa Venezuela; hay un Gobierno nacional al que nosotros esperamos cambiar por la vía electoral, democrática e institucional, y para eso tendremos que sentarnos todos juntos en virtud de construir una narrativa y un plan país”.



Notificó que en el mes de marzo se realizará en Caracas el Comité Directivo Nacional (CDN) para constituir la comisión electoral interna y abordar otros temas de interés para la dirigencia, la militancia y el país.



Clever Lara, secretario de organización nacional de AD expuso, “que en virtud de algunas informaciones y rumores “que se han filtrado en diferentes medios de comunicación del país, sobre un supuesto acuerdo entre el compañero Bernabé Gutiérrez y el excompañero Henry Ramos, nosotros desmentimos eso, ya que esa posible reunión no se ha concretado, no significa que más adelante se pueda dar, pero hasta el momento eso es un Fake New”.



Resaltó que están trabajando para la consolidación y el fortalecimiento del partido blanco en todas sus estructuras nacionales, regionales y municipales, incluso parroquiales, comités locales y coordinadores de centro de votación, con miras a las elecciones presidenciales en el 2024.



También hizo referencia al CDN planteado para marzo, detallando que serán aprobados los nuevos estatutos del partido. “Serán unos planteamientos apegados a las leyes modernas, al siglo XXI y por supuesto a la Constitución. De igual manera serán convocadas las elecciones internas para designar a las nuevas autoridades de AD, después de 22 años no se ha convocado a un proceso interno, acentuó Lara.



Por su parte, el concejal del municipio Lamas, José Yamarte, explicó que ha sido tergiversado el tema de la reunificación del Acción Democrática, “donde se comenta una posible unión. Eso es falso”.



Explicó el edil, que en pasados días, “unos excompañeros” sostuvieron una reunión con Carlos Prósperi, que “es nuestro secretario de organización reconocido por las bases del partido, pero nuestro compañero ha dicho que no va a ver ninguna clase de unión con gente que le arrebató la tarjeta de AD a su militancia real”.



La tarjeta de AD sufrió un secuestro, apartada de sus verdaderas autoridades, como por ejemplo Henry Ramos, y la militancia grande nos quedamos del lado de la legalidad, de las buenas costumbres como debe ser, enfatizó Yamarte.



“No nos prestamos a actos viciosos orquestados por el gobierno de turno; nosotros estamos de parte de la democracia, por lo tanto acompañamos al compañero Henry Ramos Allup. De ahí se deriva una serie de acciones y el antiguo secretario del partido, Bernabé Gutiérrez se retira de nuestra militancia y armó una tienda aparte acompañado por actores del gobierno que le entregaron la tarjeta de AD, y nosotros seguimos en el camino, dándole la cara a Venezuela, por ello, en las elecciones pasadas presentamos una acción que recibió un respaldo mayoritario. Es por eso, como ejemplo, que en Lamas tenemos dos concejales de Acción Democrática de Henry Ramos, los números hablan por sí solos”, recalcó.



El concejal precisó que la única forma de que se pueda reunificar la gran parte del partido “que somos nosotros, con la minúscula parte que son ellos”, es ir a una convención interna con un reglamento y unas bases legales claras, “donde podamos medirnos, donde simplemente le podamos preguntar a la militancia a quién prefiere y nosotros estamos seguros que a nosotros, porque contamos con todas las bases del partido”.

