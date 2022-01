Transportistas podrían ir a paro técnico

El gremio del transporte público en el estado Aragua solicitó al Ejecutivo nacional una prórroga para que los transportistas puedan registrarse en el nuevo mecanismo de subsidió de combustible, que se realiza por el Sistema Patria, ya que aseguran que más de 50% de los transportistas aún no han podido registrarse.

Luis Trocell, presidente del Frente Unido de Transporte Aragua

Dicha información la ofreció José Luis Trocell, presidente del Frente Unido de Transporte Aragua (FUT), expresando que de no concretarse esta prórroga, los transportistas se verán forzados a ir a un paro técnico, ya que la mayoría de las unidades que depende del subsidio, no podrán surtir luego del 31 de enero tras la eliminación del viejo método, que es a través del sistema de código TP.

"Muchos compañeros no se han podido registrar en el Sistema Patria no porque no quiera, hemos hecho todo el esfuerzo y hablado con las autoridades del Instituto Nacional del Transporte, y el Órgano Superior de Transporte, sin embargo no logramos que los compañeros puedan registrarse, por lo tanto pedimos una prórroga de manera urgente", insistió.

Por otra parte, Trocell pide una reunión con los entes encargados del transporte público en el país para determinar cómo será ahora la distribución de combustible para los transportistas, ya que no tienen claro como será luego que se elimine el método de subsidio por el código TP.

"A partir del 1° de febrero no van a existir las estaciones de servicio con código TP, no sabemos si vamos a equipar en todas las estaciones o sólo la subsidiada, o van a incluir las internacionales; no sabemos la cantidad de combustible, vamos a un sistema a ciega", precisó el dirigente gremial, responsabilizando el Gobierno nacional de lo que ocurra en esa fecha.

Transportista piden claridad en la distribución de combustible

"No puede ser que el Ejecutivo profiera dejar a los usuarios sin servicio, sin siquiera dar una prórroga y que nos explique claramente en una mesa técnica cómo se va aplicar este sistema", dijo Trocell.

En otro punto, el presidente del Frente Unido de Transporte de Aragua, señaló que funcionarios de Pdvsa han llegado a las estaciones de servicio, vejando y amedrentando a los transportistas, cosa que rechazó categóricamente. "No lo estamos aceptando, nosotros no estamos apoyando ningún tipo de corrupción, lo que queremos es el combustible para poder trabajar", expresó.

Con respecto a la situación de distribución del combustible, afirmó que si se ha mejorado el servicio en las últimos meses gracias al apoyo que se le ha brindado a los transportistas con el subsidio del mismo.

Para finalizar, Trocell tocó el tema referente a un posible aumento del pasaje, en la cual dijo que hasta la fecha no se tiene previsto dicho ajuste, pero estima que el pasaje urbano se llegue a cobrar en 0,40 dólares, que al cambio sería unos 2 bolívares aproximadamente.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

