Olor a cloaca perturba la vida vecinal y comercial de Piñonal

Vecinos de la avenida 8 y de la calle Aníbal Paradisi de Piñonal, municipio Girardot, están cansados del mal olor que se propaga por la zona debido al colapso de la tubería de aguas residuales, situación que también ha afectado en el interior de varias viviendas con desbordamiento de desagües.

Loading...

El desbordamiento se pone peor cuando llega el agua

En este sentido, Dulce Pulido especificó que el desbordamiento de las cloacas que se encuentra en la boca de visita ubicada en el cruce de las calles ya ha provocado que numerosas personas estén enfermas y varios negocios se han visto perjudicados.

"Yo tengo un localcito más adelante, donde vendo perros calientes y empanadas", especificó la ciudadana, quien agregó que se han enfermado niños del vecindario y la gente no aguanta los malos olores.

Dulce Pulido

Comentó que esta crítica situación en el sector empeora cuando llega el agua potable, que desde hace mucho tiempo brilla por su ausencia en los grifos en Piñonal. Pero una vez ocurre el milagro de que llegue el agua, inmediatamente un río de aguas contaminadas recorre toda la cuadra.

"Y está así porque no hay agua en las tuberías, pero cuando hay eso es horrible, corre por las calles, las aceras y por todas partes", explicó Pulido.

Acotó que en su vivienda también se desborda la poceta y el fregadero por la grave problemática.

Pero quien se ha visto más afectada es Gladis de Pérez, quien vive en la esquina donde está el desbordamiento. Al respecto, Pérez manifestó que se siente deprimida al no poder salir de su vivienda y preocupada cada vez que se desbordan esas aguas. "Qué navidades bonitas pudimos pasar, sino pudimos salir de aquí", dijo la vecina de Piñonal, resaltando su preocupación por los adultos mayores y los menores de edad.

Gladis de Pérez

Son varias las familias que anhelan una respuesta a esta situación, pero de no tenerla, algunos prefieren enviar a sus parientes más longevos o con condiciones de salud grave a viviendas de parientes, mientras esperan soluciones.

Este es el caso de Miguel Madera, quien es residente en la casa Nº 85-1. De hecho, debido al colapso de la cañería tuvo que llevar a su madre a otro lugar. "Mi mamá tiene 78 años y no la tengo aquí porque tiene fractura de fémur y está en silla de ruedas. Tengo una hermana de condición especial, de 58 años, no puede vivir aquí por la cañería tapada, no pueden vivir en eso", dijo.

Miguel Madera

Te recomendamos: Habitantes de la calle Negro Primero exigen plan de asfaltado

Ante estas circunstancias, los vecinos aseguran que esta situación está en conocimiento de las autoridades municipales, pero sólo vienen a realizar labores de observación y aún no se ha visto una solución concreta.

"Ya nosotros no le encontramos remedio a esta situación, vienen, le toman fotos, miden y está igualito. Le pedimos al señor alcalde que por favor que nos solucionen este problema, porque ya no lo aguantamos", expresó Pulido.

Las tuberías de las cloacas también afectan el asfaltado de la calle Aníbal Paradisi

LINO HIDALGO | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...