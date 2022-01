Peatones en peligro por tanquilla sin tapa en la Bolívar

Una tanquilla sin tapa representa un grave peligro para los ciudadanos que transitan por las aceras de la avenida Bolívar, específicamente frente al centro comercial Parque Aragua.

Es que, según denunciaron los peatones, desde hace mucho tiempo esta tanquilla está abierta, sin que exista ninguna señalización o advertencia, aumentando el peligro en la noche cuando es difícil detectar el hueco a tiempo.

En este sentido, William Véliz destacó que trabaja desde hace mucho tiempo en la zona y desde que tiene uso de razón esos huecos se encuentran así, "es un peligro, cualquiera cae allí y se puede lastimar, además que no tiene ninguna señalización".

Asimismo, Jaime Ramos recalcó que desde hace aproximadamente dos años la tanquilla se encuentra abierta, "de la Alcaldía no ha venido nadie a verificar la situación, por eso hacemos un llamado a las autoridades para que por favor le busquen solución a este problema, los únicos que han venido son las autoridades del centro comercial, pero no arreglan nada".

Ramos señaló que, aunque aparentemente todavía no ha caído una persona en el hueco, debe ser repuesta la tapa de concreto lo antes posible, "representa un peligro, en la noche está totalmente oscuro y de día no tiene ninguna señalización, más es raro que no haya ocurrido una tragedia".

Por su parte, Francisco Graterol dijo que es inaceptable que esa zona se encuentre con ese problema, cuando a pocos metros se ubica la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, "hacemos un llamado a las autoridades para que tomen las medidas, deberían tener un supervisor que se encargue de revisar la ciudad y así poder darle solución a los problemas de los ciudadanos y así evitar tragedias", finalizó.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

