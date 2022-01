Día del Maestro: Amor y lucha por la educación venezolana

Los educadores, profesores y especialistas en la pedagogía celebran este sábado 15 de enero el Día Nacional del Maestro, fecha de gran relevancia para este importante sector del país, ya que son ellos quienes forman y educan a las nuevas generaciones, que en unos años estarán tomando las riendas en Venezuela.

Esta celebración tiene su origen en los años 30 del siglo XX, cuando tal día como hoy pero en el 1932, se fundó en Caracas la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria, organismo que sirvió para impulsar las reivindicaciones laborales de los educadores en las instituciones educativas en el país.



Muchos de los docentes aragüeños se sienten orgullosos de ser parte de la formación del ser humano, y se llenan de orgullo cada vez que ven a un adulto volverse profesional o una persona de bien. Sin embargo, otros destacaron que en la actualidad, los bajos salarios que perciben desmotivan para continuar impartiendo sus conocimientos a los niños y jóvenes de la nación, teniendo que hacer otras cosas para llevar la comida a sus hogares.



Aún así, existe una cantidad significante de docentes que continúan ejerciendo esta profesión con mucho amor, inclusive buscando un ingreso extra en otras cosas ajena a lo que estudiaron.



Este es el caso de Megui Petit, docente del Liceo Nacional José Luis Ramos, que está ubicado en el sector de Las Acacias, de la ciudad de Maracay, quien aseguró que a pesar de no percibir un sueldo acorde a la necesidad actual, sigue amando lo que estudió.



"Yo estoy enamorada de mi carrera, me enamoré, y de verdad vengo por vocación, no por el salario, porque no puedo abandonar a los estudiantes que necesitan atención", destacó la pedagoga, que tiene 18 años de experiencia ejerciendo esta profesión.



Petit relató que percibe 40 bolívares cada 15 y último de mes, (equivalente a unos 8.62 dólares al cambio de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela), teniendo que buscar otro trabajo para llevar la comida a su hogar.



"Trabajo en un negocio de venta de perros calientes; allá tengo que ir todos los días, acá vengo dos veces a la semana y los días que vengo para acá tengo que faltar al negocio", dijo la educadora, quien acotó que es la única manera de más o menos solventar la situación.

MIGRAR DE PROFESIÓN POR UN FUTURO MEJOR



No obstante, ya otros han visto forzado a dejar atrás sus sueños de educar a las futuras generaciones y se han dedicado de lleno a otras actividades para mantener a sus seres queridos.



Tal como le ocurrió al profesor Ronald Rebolledo, quien tiene 20 años de experiencia como educador en varios liceos de Santa Cruz y Palo Negro del estado Aragua, teniendo que vender helados, ser ayudante de albañilería, entre otras cosas.



Rebolledo resalta que hay una desmotivación de los educadores por las desmejoras laborales, siendo esta una de las razones principales de la deserción en la educación, afectando además la calidad educativa.



"Cuando yo estudiaba, lo que era la química, física, matemática e incluso la biología, eran materias fuertes, cada propósito y cada objetivo que tenía que dictar un docente tenía un alto grado de complejidad. Entonces yo pienso que por lo que tienen la misma desmotivación que tienen los docentes con respecto a los bajos salarios, pienso que esa misma desmotivación ha influido también en esa merma de la calidad educativa", comentó.



Rebolledo hizo énfasis de que esta situación la viven todos los trabajadores públicos en Venezuela, sean doctores, enfermeros y policías, afirmando que el actual gobierno tiene las posibilidades de ofrecer mejores salarios, ya que según el docente, han dolarizado de manera parcial la gasolina y en general la economía en el país.



Ciertamente los educadores destacaron la gran importancia de esta celebración para ellos. No obstante, son muchos los pedagogos que han desertado de su profesión, en la cual aseguran que es por los bajos salarios que perciben en la actualidad. "Yo pienso que el Gobierno tiene como mejorar esos salarios porque el litro de gasolina está en 0,50 dólares", agregó.



De mejorar esta situación, Rebolledo aseguró que volvería a dar clases, ya que para él sigue siendo su pasión ver crecer a futuros profesionales.



"Lo bonito es la formación de un ser humano; desde que esta semillita hasta que está a nivel de adulto, eso te deja una ganancia emotiva demasiado grande; y para muestra hay muchos estudiantes que les di clases que son profesionales y eso hay que agradecerlo al sistema educativo venezolano intermedio, porque no vamos a decir que tu te formantes en la escuela vieja.



"Y actualmente existen aún docentes con altos niveles de profesionalismo y eso hay que agradecerlo. Esperamos que en un futuro no muy lejano mejore la situación, de verdad si me toca dar clases de nuevo, yo lo haría", precisó Rebolledo.

DÍA DE REIVINDICACIÓN LABORAL PARA LOS DOCENTES



En otro contexto, la profesora Maribel Bernal, secretaria de Bienestar Social del Sindicado Único del Magisterio (SUMA-Aragua), expresó que este día marca el inicio del magisterial venezolano, en la cual luchó contra la dictadura gomecista por sus derechos laborales, y que desde hace 89 años, esta organización aún se mantiene en pie de lucha.







"La clase es de formación moral y cívica, debemos demostrar a los padres, madres y representantes y todo el pueblo que los derechos no se entregan, no son adornos en un papel, debemos defenderlos", comentó Bernal refiriéndose a la importancia de este día.



Desde el enfoque sindicalista, la docente expresó que también por la defensa de los derechos humanos de calidad, para que los alumnos, sobre todo de clases populares, tengan acceso a una educación digna. "Con dotación, con recursos propios en el plantel, con agua potable en las tuberías, con las condiciones mínimas para revisar ese trabajo hoy en día", dijo.



Finalizó diciendo, "no somos esclavos, somos una clase trabajadora que fue a la universidad. Una clase trabajadora que sale todos los días a cumplir con su deber", resaltando las condiciones desfavorables que atraviesa el país.

Es importante acotar, que esta fecha fue decretada como Día Nacional del Maestro, por el presidente Isaías Medina Angarita, quien lo hizo en reconocimiento a la Sociedad de Maestros de Instrucción Primaria, quien luchó durante muchos años por sus derechos laborales en los años 20 y 30.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

